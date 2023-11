Attenzione al messaggio “Hai vinto un braccialetto Pandora” è una truffa e ci cascano in molti

Se ricevi un messaggio da Pandora non cliccare nulla: si tratta dell’ultima truffa che sta causando danni a tantissime persone.

Il web è sia un mondo affascinante sia un luogo pieno di pericoli e di insidie e tra di queste si trovano tutte le truffe che quotidianamente i malintenzionati cercano di utilizzare per rubare informazioni e dati di altre persone.

Esistono infatti diverse tecniche di phishing che i truffatori cercano di utilizzare per rubare l’identità oppure i dati bancari dei malcapitati, e di conseguenza è bene sapere quali siano i metodi che utilizzano in modo tale da sapersi difendere ed evitare di cascare nelle loro trappole. In alcuni periodi vi sono delle tecniche che vengono maggiormente utilizzate e di conseguenza bisogna essere sempre attenti visto che i metodi cambiano e non rimangono sempre gli stessi, anche se il modus operandi di base segue sempre una certa logica.

La truffa del braccialetto di Pandora: di che cosa si tratta

Ultimamente molti utenti stanno ricevendo su Whatsapp un messaggio da Pandora in cui il brand annuncia loro che sono stati i fortunati vincitori di un braccialetto Pandora esclusivo. In particolare il messaggio che arriva agli utenti e ai seguenti “Pandora sensibilizzazione sul cancro al seno – hai vinto un braccialetto esclusivo”. Nel messaggio è contenuto anche un link che rimanda a un finto concorso di Pandora secondo il quale si potrebbe avere la possibilità di vincere tale braccialetto esclusivo.

Se l’utente che ha ricevuto tale messaggio decide di cliccare sul link verrà reindirizzato a un sito web da dove all’apparenza potrà riscattare il premio, anche se in verità si tratta proprio di una truffa per rubare i dati personali: infatti il sito richiederà di inserire i propri dati e le informazioni relative alla carta di credito. Una volta dopo aver inserito tutti i dati e aver confermato e inserito la password relativa alla propria carta, la truffa sarà fatta, visto che in questo modo chi ha creato il link potrà prelevare dal conto dei malcapitati la cifra di denaro che desidera.

È bene quindi essere consapevoli che Pandora, come la maggior parte di tutti gli altri brand, non distribuisce alcun tipo di premio o gioiello attraverso dei concorsi su WhatsApp casuali e al tempo stesso non chiede mai i dati della carta di credito senza che il processo di acquisto sia definito in maniera ufficiale. Se si ricevesse quindi un messaggio simile bisogna ricordarsi di non cliccare mai sui link, di non inserire mai i propri dati personali e allo stesso modo di non inserire i dati bancari, ma di denunciare alla Polizia Postale il messaggio e di rimuovere subito la chat.