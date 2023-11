Il posto più sicuro sulla Terra è in vendita | Ma nessuno sa dove si trova

Chi non vorrebbe avere un posto dove è in completa sicurezza? Ora è in vendita ed è il luogo più sicuro nel pianeta.

Avere un posto sicuro, oggi, è uno tra i principali focus delle persone. Nel tempo, l’essere umano ha ideato e costruito vari sistemi di sicurezza per proteggerci come sistemi di allarme avanzati o tramite l’uso di telecamere con più funzioni.

Ma come tutti sappiamo, nel mondo ci sono anche strutture super-sicure, i cosiddetti bunker e non è facile riuscire ad averne uno. Un sito abbandonato missilistico che veniva utilizzato durante la guerra fredda è stato messo in vendita. La particolarità di quest’annuncio è che se anche un compratore si facesse avanti non saprebbe l’esatta ubicazione di quest’edificio.

Le caratteristiche del posto più sicuro al mondo

Il Bunker “Rolling Hills” è stato costruito dagli Stati Uniti d’America nel 1960, durante la guerra fredda per tenere al sicuro le armi devastanti da loro possedute dall’Unione Sovietica. Il sito missilistico non è solamente a prova di bomba nucleare ma è stato ideato anche per proteggersi da venti fortissimi che possono raggiungere le 500 miglia orari o anche da calamità naturali o da una qualsiasi devastazione che può essere causata dall’uomo.

Infatti, “Rolling Hills” è definito come il luogo più sicuro della Terra ma del suo collocamento non si sa assolutamente nulla, solo che è nei pressi del Kansas. Il costo iniziale del bunker era di 150 milioni di dollari, il compratore sta ora ottenendo un buon accordo che farebbe calare di molto il prezzo scendendo sino a 1,3 milioni di dollari.

Inizialmente il programma del bunker venne realizzato usando una tecnologia molto all’avanguardia e a cui misero mano ingeneri molto importanti. Il loro obiettivo era quello di creare un posto a prova di tutto, indistruttibile. Sotto al sito ci sono le sale di controllo che avrebbero dovuto contenere un grosso missile. Prima di arrivare alle sale bisognerà attraversare due porte d’acciaio, anch’esse a prova di esplosione e un tunnel.

Gli utilizzi possibili della struttura sono molti e le persone sul web si sono sbizzarrite. Alcuni hanno pensato di farci un hotel a tema sopravvissuti, altri di usarlo come oggetto scenico per le riunioni di Ethan Hunt (Mission Impossible) o anche semplicemente un posto dove poter rifugiarsi. Resta sicuro che farci un hotel sarebbe l’opzione più proficua poiché disponendo di 18 spazi potrebbe far guadagnare molti soldi in poco tempo.