Sabrina Ferilli, la tendenza floreale strega il pubblico: puoi indossarla anche tu, il costo è bassissimo

Sabrina Ferilli, simbolo di stile ed eleganza. Ecco il look da lei sfoggiato a Tú sí que vales che ha incantato tutti i telespettatori del programma.

Non c’è che dire: l’autunno è ufficialmente arrivato, e ciò vuol dire una cosa sola, ovvero, che l’inverno è oramai alle porte. In questo periodo dell’anno, per via dell’abbassamento delle temperature, si iniziano ad archiviare in maniera graduale vestitini leggeri e costumi da bagno per lasciare il posto a sciarpe e cappotti ,e inevitabilmente, si inizia ad avvertire sempre più forte il piacere di trascorrere a casa le proprie serate.

A tenerci compagnia nelle fredde serate autunnali, per fortuna, c’è la televisione. Essa offre sempre una vasta gamma di film, serie tv, e programmi dedicati all’informazione e all’intrattenimento, tra cui vi è anche Tú sí que vales, la trasmissione per eccellenza del sabato sera. In tale occasione, talenti di ogni tipo si esibiscono sul palco sotto la supervisione del pubblico, dei giudici, dei conduttori, della giuria popolare e della sua presidentessa, ruolo che da alcuni anni a questa parte è ricoperto da Sabrina Ferilli.

L’attrice, oltre a essere bellissima, professionale e dotata di una simpatia travolgente, possiede anche un gran buon gusto in fatto di stile, e ciò si evince dall’eleganza e dalla raffinatezza tipiche di ogni outfit da lei sfoggiato nel corso delle puntate. Ma a destare particolare interesse e ammirazione tra i telespettatori è stato uno dei recenti look della Ferilli, più precisamente, quello risalente alla sesta puntata del talent show.

Sabrina Ferilli dice “sì” al tema floreale indossato in autunno

Esistono credenze di ogni tipo, anche per ciò che concerne la moda, e una di esse riguarda i capi d’abbigliamento caratterizzati dai temi floreali. In linea generale, infatti, si pensa che questo tipo di fantasia si adatti bene solamente alla primavera e all’estate. A sfatare questo mito, di recente, ci ha pensato Sabrina Ferilli.

Come tutti saprete, da alcuni anni a questa parte l’attrice è una delle presenze fisse del talent show di Canale 5 Tú sí que vales con il ruolo di presidentessa della giuria popolare, e in ogni puntata non fa che incantare tutti noi con la sua bellezza, con la sua proverbiale simpatia e con i suoi splendidi outfit.

Per ciò che concerne la stagione del programma attualmente in corso, fino a ora, il look indossato dalla Ferilli che più di tutti è piaciuto al grande pubblico è stato quello risalente alla puntata del 26 ottobre. In tale occasione, Sabrina ha sfoggiato un abito midi nero ricoperto da grandi margherite rosa firmato “N°21”, con maniche cosiddette “a palloncino” e una coulisse in vita. Le calzature – un paio di décolleté con tacco a spillo, glitterate, di un rosa molto simile a quello dei fiori del vestito – appartengono al brand di Jimmy Choo; il loro prezzo, sul sito ufficiale, corrisponde a 650,00 €.