Ylenia Carrisi, è successo da poco: il gesto di mamma Romina per lei è inequivocabile

Romina Power rievoca la scomparsa della figlia Ylenia avuta con Al Bano Carrisi. Il gesto della cantante per lei è inequivocabile.

Romina Power e Al Bano Carrisi hanno avuto un evento molto triste nella loro vita. La loro figlia Ylenia è scomparsa da ormai 30 anni e di lei non si hanno più notizia. La ragazza, dopo alcune esperienze in televisione, è partita per gli Stati Uniti, ma dal 31 dicembre 1993 non si è saputo più nulla di lei. La figlia dei due cantanti è stata data quindi per morta, ma il caso è avvolto nel mistero.

Non si sa dunque come sia morta Ylenia Carrisi anche se i sospetti si erano concentrati su un uomo, dove si ipotizzò che fosse lui il responsabile della sua morte. Tuttavia, ancora oggi non c’è un corpo della ragazza e questo rende ancora più doloroso per Albano e Romina accettare la realtà dei fatti. La separazione dai due artisti era stata, infatti, attribuita a questo doloroso evento, circostanza poi smentita da Al Bano anche in una recente intervista.

Spunta una foto di Ylenia nel profilo di Romina Power: il gesto amoroso della mamma per lei

Romina e Al Bano non dimenticano la loro dolce Ylenia e il ricordo è ancora vivo che mai. I due cantanti hanno dovuto continuare ad andare avanti nelle loro vite, cercando di farsi forza a vicenda anche se i due divorziarono nel 1999. Tuttavia, la coppia ha mantenuto ottimi rapporti professionali. A proposito di Ylenia, recentemente Romina Power ha pubblicato una foto che ha commosso i fan.

Nella foto pubblicata su Instagram da Romina appare la coppia che tiene in braccio Ylenia. Lo scatto risale al 1970 ed è in bianco e nero, con la figlia che è appena nata. La cantante ha deciso di pubblicarla per ricordare la figlia, che è nata nel mese di novembre. ”E’ iniziato il mese di Ylenia. Qui, appena nata, avvolta dalla coperta fatta da me all’uncinetto per lei”, scrive l’artista.

Lo scatto ha commosso i fan che hanno rievocato un evento terribile nella storia della musica italiana, ricordando la povera Ylenia e quella fine ingiusta. Mamma Romina aveva cucito la coperta per lei, accogliendola il 29 novembre del 1970, quando la bimba è venuta al mondo. Questo è uno dei pochi ricordi della sua breve e sfortunata vita, che Romina e Al Bano custodiranno per sempre nei loro cuori.