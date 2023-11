Come riconocere i funghi buoni, il trucco “unghia del pollice”: come funziona

Siamo nel pieno della stagione dei funghi: ecco come fare a riconoscere quelli buoni con il “trucco dell’unghia”.

Fare passeggiate nei boschi alla ricerca di funghi è un’esperienza davvero rilassante. Ma per evitare di trasformarla in una tragedia è necessario saper riconoscere i funghi buoni.

Prima di svelarvi qual è il “trucco dell’unghia”, bisogna sapere qual è l’ambiente adatto in cui crescono i funghi e qual è il loro periodo di raccolta. Inoltre, è necessario conoscere la forma del fungo e anche il suo colore; saper individuare il cappello (forma, composizione del fondo, lamelle e ad altre caratteristiche). Per riconoscere i funghi buoni bisogna osservare anche il piede in particolare il colore e la presenza di un anello. Anche il naso può aiutarci a riconoscere i funghi da mangiare.

I funghi buoni: ecco come riconoscerli

In natura esistono varie tipologie di funghi e, come ben sappiamo, non sono tutti commestibili. Se non sei un esperto di funghi ma ti piace andare in giro per i boschi a raccoglierli puoi farlo portando con te un coltellino e diversi sacchetti o cestini. In questo modo, se hai un dubbio su qualche fungo puoi disporlo in un sacchetto diverso rispetto a quelli di cui sei assolutamente sicuro.

Al termine della raccolta potrai portare a controllo i funghi raccolti, per essere certo di non avvelenare te stesso e la tua famiglia. Tra i funghi non commestibili c’è il classico agarico muscario con il berretto piatto rosso punteggiato di buste bianche. In pratica, è il classico fungo che disegnano i bambini. Tuttavia, questo fungo è ingannevole perché a volte può diventare arancione e le pustole possono scomparire. Per questo è bene prestare molta attenzione anche alla parte inferiore del cappello che è bianca. Occorre fare attenzione anche al luogo in cui si raccoglie il fungo. Questi, in particolare, crescono in prossimità delle Betulle o degli abeti rossi tra l’estate e l’autunno.

Per raccogliere i funghi nel bosco in totale sicurezza non bisogna improvvisare e l’esperienza è sicuramente l’arma migliore. Per individuare i migliori funghi carnosi da poter portare a tavola in totale sicurezza è possibile utilizzare il trucco dell’unghia del pollice. Purtroppo non è un trucco utilizzabile per tutti i funghi, ma per quelli con cappello ad aculei.

In questo caso sul cappello sono collocati delle spine, lungo il lato inferiore. Se passando l’unghia del pollice le piccole spine si staccano facilmente vuol dire che fungo è commestibile.