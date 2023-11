Il tuo mascara è da cambiare? Per capirlo segui questi trucchetti semplicissimi

Non hai idea se il tuo mascara sia ancora buono o se invece è da cambiare? Ti basta davvero poco per capirlo e comprarne (in caso) uno nuovo!

Arriva un momento dolorosissimo in cui ci si deve separare dal proprio caro mascara, nel senso più economico del termine si intende. Sì, ci aveva promesso ciglia chilometriche, lunga tenuta e un appeal da femme fatele per ammaliare tutti anche se più da cerbiatta abbiamo lo sguardo alla “Zoolander”, ma che prezzo esagerato però!

E così, quando si prende consapevolezza del fatto del mascara che sta per finire o peggio che è un nostro fidato compagno di viaggio ormai da tantissimo tempo, si preferisce ignorare in toto quel fatto simile all’evidenza scientifica pur di non accettare la realtà. Quindi, a meno che non si voglia andare incontro a irritazioni e problemi al viso, in realtà la vita di un rimmel è abbastanza breve e ha inoltre un tempo di utilizzo estremamente limitato.

Di norma, infatti, una volta aperto si dovrebbe consumare il mascara entro 2/3 mesi, ma ci sono alcune formule anche che sono buone e resistenti fino a 6 mesi. In entrambi i casi però è un lasso di tempo davvero risicato rispetto a quello che avevamo immaginato. Ma esiste un modo per capire se il mascara sia effettivamente da cambiare o meno?

Il metodo semplicissimo per capire se il mascara non va più bene

In realtà ci sono dei piccoli segnali che possiamo cogliere per capire se è arrivato davvero il momento di cambiare il rimmel e mettere mano al portafoglio. Innanzitutto, se è passato troppo tempo e non si ricorda più il periodo in cui si è aperto, è importante analizzare la consistenza del mascara. Nello specifico, se appare poco cremoso, inaridito e con dei grumi minacciosi, allora la data di scadenza è stata superata da un bel pezzo.

Ma non solo. È fondamentale anche, infatti, sentire l’odore: se non è gradevole, meglio buttarlo subito. Infine, ultimo aspetto da tenere in considerazione, il mascara può essere all’apparenza anche perfetto, senza grumi e con l’odore di sempre, tuttavia se passandolo sulle ciglia queste si appiccicano tra di loro o ancora l’effetto volumizzante promesso è bello che andato, allora non sta svolgendo più il suo lavoro come dovrebbe ed è necessario cambiarlo.