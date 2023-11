Il fondo dei barattoli portaspezie nasconde un segreto: così ti semplifichi la vita

Sapevi che il fondo dei barattoli portaspezie nasconde un segreto davvero molto curioso? Ecco di cosa si tratta precisamente.

I barattoli portaspezie sono uno strumento molto utile in casa, per contenere, per l’appunto, le varie spezie che servono per cucinare.

Sappiamo quanto le spezie siano squisite e donino alle nostre ricette quella marcia in più che le rende uniche. Un buon piatto, con l’aggiunta di spezie come curry, curcuma, paprika, pepe nero ecc., può essere davvero delizioso, a seconda dei casi.

I barattoli portaspezie sono molto utili in casa, soprattutto come salva spazio. Possono, in realtà, essere adattati a tutta una serie di usi. Ad esempio, in bagno, possono assumere il ruolo di contenitori per oli essenziali, oppure, in camera, possono servire per portare oggetti. In ufficio, possono contenere graffette, gomme ecc. Ma ci sono alcuni usi dei barattoli portaspezie che nessuno potrebbe mai immaginare, e che vanno oltre il ruolo abituale.

Spesso non ci facciamo caso, perché siamo troppo presi da mille impegni, eppure ci sono oggetti come i suddetti barattoli, che hanno come una sorta di funzionalità nascoste utilissime per una cucina rapida, pratica, confortevole.

Barattoli portaspezie, svelato il segreto del fondo: a cosa serve davvero

Forse non tutti lo sanno, ma il fondo dei barattoli portaspezie non serve solo per impedire che il prodotto scivoli sul tavolo, ma anche per altri usi.

La zigrinatura che possiamo notare sul fondo dei contenitori di sale, curcuma, pepe nero e altre spezie, può essere davvero di grande utilità. Come? Sicuramente avrete notato una serie di forellini che sono posti sul prodotto, in modo che le spezie escano facilmente per poter condire i vari piatti, aggiungendo gusto.

Può succedere che tali forellini si otturino, e così il contenuto non riesce a svolgere il suo ruolo, quello di uscire dalla boccetta. Nonostante i vari tentativi, non succede nulla e a quel punto c’è un’unica soluzione. Tutto ciò che bisogna fare è prendere un altro recipiente dello stesso tipo, con zigrinature, far combaciare i due fondi, e far roteare i due fondi l’uno sopra all’altro, come se si stesse grattugiando.

A quel punto, comincerà a sbloccarsi tutto e il contenuto del portaspezie finalmente uscirà fuori. Ora che lo sai, non avrai problemi se dovesse capitare un blocco e non escono le spezie dal barattolo.