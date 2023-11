Con il pane raffermo ci fai una cena strepitosa: non compri niente e sfami tutta la famiglia

Capita spesso che avanzi del pane. Vietato buttarlo via: con il pane raffermo si possono realizzare ottime ricette per tutta la famiglia.

Se c’è una lezione che tutti dovremmo imparare dalle nostre nonne è quella che, in cucina, non si butta via niente. Anche con del semplice pane raffermo si possono realizzare piatti buonissimi. In questo articolo vi suggeriamo qualche ricetta.

Il pane, purtroppo, avanza molto spesso. Di solito, ne compriamo più del necessario pensando di congelarlo ma non può essere scongelato e ricongelato all’infinito. Dunque in ogni casa del mondo c’è del pane raffermo. Che fare? Buttarlo via? Assolutamente no. In cucina non si butta via mai niente perché tutto può essere riutilizzato con un minimo di fantasia.

Le nostre nonne lo sapevano benissimo e, infatti, realizzavano ricette del riciclo golosissime. Non è necessario, infatti, usare necessariamente carne e pesce per cucinare piatti gustosi. Con del pane raffermo e un po’ di astuzia è possibile preparare un’intera cena per tutta la famiglia.

Ricette con il pane raffermo

Le ricette del riciclo sono un modo furbo per risparmiare ed evitare di sprecare cibo ancora buono. Se vi è avanzato parecchio pane, potete preparare un’intera cena che lascerà a bocca aperta- ma non asciutta- tutta la vostra famiglia.

Di seguito, vi proponiamo qualche ricetta semplice e veloce che potete preparare utilizzando il pane raffermo. Non ci crederete ma potete realizzare anche un buonissimo dessert.

Antipasto: panzanella

La panzanella è una tipica insalata toscana che si prepara bagnando il pane raffermo con un po’ di aceto. Poi si uniscono pomodorini, foglie di basilico e cipolla rossa. Un antipasto veloce e buonissimo. Se volete rendere il piatto più ricco e completo potete aggiungere anche peperoni crudi a cubetti e cubetti di feta o di tofu. Piatto perfetto anche per chi è vegetariano o vegano.

Primo: canederli

Tipico primo piatto del Trentino Alto Adige. Possono essere mangiati in brodo oppure asciutti con burro e salvia. Si preparano unendo il pane raffermo ammollato nell’acqua agli spinaci cotti e tritati. Aggiungete sale, pepe, noce moscata e mescolate. Formate delle polpettine e poi fatele cuocere per 10 minuti circa. Condite a piacere.

Secondo: polpette

Le polpette sono un classico della cucina del riciclo ma piacciono sempre a tutti. Con le polpette non si sbaglia mai. In questo caso basta ammollare il pane raffermo in un po’ di latte e poi aggiungere uova, parmigiano, sale, pepe, origano, noce moscata. Formate le polpette, passatele nel pangrattato e cuocetele con un buon sugo di pomodoro oppure friggetele.

Dessert: dolore perduto

Dolce tipico francese. Tagliate il pane raffermo a fette, immergetelo prima nel latte e poi nell’uovo e, infine, friggete le fette nel burro. Quando si sarà formata una bella crosticina, adagiate le fette di pane su un piatto e cospargetele di marmellata.