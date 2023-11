Giacca di jeans, attento a come la lavi: i consigli di Levi’s per trattare il denim senza rovinarlo

Il denim è un materiale che ha bisogno delle giuste attenzioni, altrimenti rischia di rovinarsi prima del previsto. Ecco come lavarlo al meglio!

Il dubbio su come lavare i panni in lavatrice nei migliori dei modi può comparire spesso, anche se con le lavatrici super tecnologiche presenti sul mercato ad oggi sbagliare risulta quasi impossibile. Esistono alcuni tessuti, però, che hanno bisogno di determinate attenzioni altrimenti rischiano di rovinarsi prima del previsto. Stiamo parlando proprio del denim, un materiale presente in ogni guardaroba per la sua versatilità e praticità nell’abbinarlo.

Definito un tessuto storico, a renderlo famoso ci ha pensato proprio l’imprenditore statunitense Levi’s Strauss, il quale fondò a San Francisco nell’ormai lontano 1858 la Levi’s Strauss & Co, brand conosciuto e amato da tutti. E sarà proprio il brand, Levi’s, a suggerire i migliori modi per potersi prendere cura del proprio jeans o del capo d’abbigliamento, che sia una giacca o una camicia, in denim.

Come prendersi cura di giacche e jeans senza rovinarli

Ad oggi è possibile trovare jeans di qualità da diversi i brand, nonostante ciò i Levi’s sono senza ombra di dubbio ancora i più ricercati e desiderati. Il brand suggerisce come prendersi cura dei capi in denim evitando di rovinarli prima del dovuto.

Il tessuto è molto resistente, ma se lavato in maniera errata potrebbe danneggiarsi. Ecco perché esistono alcune accortezze da adottare per far sì che il capo d’abbigliamento rimanga come nuovo. Il lavaggio a secco non è più necessario, anzi rischierebbe di non lavare e disinfettare al meglio l’indumento.

Se pensi che l’unica soluzione sia quello di lavarlo a mano sappi che non è così. Anzi, Levi’s sconsiglia il lavaggio a mano in quanto scomodo e poco pratico, potresti addirittura lavare in maniera poco omogenea l’intero indumento se non hai abbastanza spazio per metterlo in ammollo e strizzarlo. Quindi non resta che il famoso e tanto amato lavaggio in lavatrice. Devi seguire dei semplici step:

gira il jeans al rovescio, in questo modo crei una protezione al colore che rischierebbe di sbiadirsi;

chiudi del tutto la cerniera e non lasciarla mai abbassata, il jeans deve mantenere la sua forma normale;

privilegia un detersivo poco aggressivo, adatto al lavaggio dei capi delicati;

metti in lavatrice il jeans con altri capi delicati, quindi avvia un ciclo per capi delicati a temperature basse. La temperatura non deve superare i 30°.

Quando la lavatrice giunge al termine, non mettere mai il tuo jeans all’interno dell’asciugatrice. Questo passaggio potrebbe danneggiare il tessuto nel giro di poco tempo. Quindi, lascialo asciugare all’esterno evitando il contatto diretto con la luce del sole.