Bruciare il grasso della pancia: hai sempre sbagliato, i 3 esercizi che funzionano sono questi

Avere un addome piatto e scolpito è il sogno di tanti: ecco tre semplici esercizi che possono farci essere in forma con un po’ di abnegazione

Lo stiamo ripetendo, ormai, fino allo sfinimento: per avere un fisico più atletico e, quindi, essere in pace con noi stessi anche sotto il profilo estetico, dobbiamo cambiare lo stile della nostra vita. Sia per ciò che concerne l’alimentazione, ma anche per quanto riguarda l’attività fisica. Non servono sforzi sovraumani: per esempio, per bruciare il grasso della pancia e, quindi, avere un addome più piatto e scolpito, bastano solo tre esercizi che funzionano molto bene.

Come accennato, l’esercizio fisico è solo una componente della perdita di peso: anche ciò che mangiamo gioca un ruolo fondamentale. Mangiare cibi sani e ricchi di vitamine e una dieta equilibrata svolgono un ruolo importante nella forma fisica generale e aiutano a raggiungere i nostri obiettivi, anche se è meglio consultare il medico prima di apportare modifiche drastiche al nostro stile di vita.

Ebbene sì, occorre essere precisi e fare ciò che serve realmente alle parti del corpo che vogliamo modificare e modellare. Ci sono alcuni ottimi esercizi focalizzati sulla pancia che bruceranno il grasso su tutto il corpo. Molto utile, secondo quanto ci dicono gli esperti di fitness, fare esercizi che combinano cardio, forza e lavoro di base per aiutarci a ridurre il grasso corporeo. Il segreto è far lavorare più gruppi muscolari contemporaneamente.

Andiamo a vedere, allora, quali sono gli esercizi fisici che colpiscono maggiormente il grasso della pancia e che, con un po’ di abnegazione, potranno regalarci un addome piatto e scolpito. Ne abbiamo individuati tre.

I tre esercizi fisici per un addome piatto e scolpito

Vi sorprenderà saperlo, ma la corsa ha effetti molto importanti. È stato dimostrato che correre in pendenza anziché su una superficie piana aumenta il consumo calorico totale fino al 50%. E, allora, iniziamo a camminare per 5-10 minuti: la nostra frequenza cardiaca dovrebbe aumentare abbastanza rapidamente man mano che aumentiamo il ​​ritmo. Cammina o facciamo jogging su una pendenza per 5-10 minuti, manteniamo la corsa per altri 5-10 minuti, quindi aumentiamo nuovamente il ritmo e iniziamo a correre. Ovviamente tutto dev’essere fatto con una certa intensità. Trascorriamo cinque minuti correndo, poi riduciamo il ritmo fino a fare jogging. Si può continuare alternando con 5-10 minuti di jogging e 5-10 minuti di corsa per 30-45 minuti.

C’è poi il caro, vecchio, vogatore. L’uso di un vogatore non solo aumenta la frequenza cardiaca, il che aiuta a bruciare calorie e bruciare grassi, ma fa lavorare anche i muscoli delle gambe, dell’addome, delle braccia, delle spalle e della schiena. Si può iniziare con un circuito di remata da 4 minuti: 20 secondi di remata seguiti da 10 secondi di riposo. Ripetiamo l’operazione otto volte, cercando di battere la nostra distanza percorsa ogni volta. Una volta terminato questo circuito di quattro minuti, andiamo a remare velocemente per 500 metri e annotiamo quanto tempo impieghiamo.

Infine, non dimentichiamo che sollevare un po’ di pesi è salutare. Sempre senza esagerare, ma non bisogna avere paura di aumentare l’intensità utilizzando pesi più pesanti e riducendo il tempo di riposo tra le ripetizioni. Il sollevamento pesante è il momento in cui si vede maggiormente l’effetto post-combustione. Il corpo continua a bruciare calorie anche dopo aver lasciato la palestra. Per i novizi, questo allenamento per tutto il corpo di 15 minuti è un ottimo punto di partenza.