Fai cardio, ma non dimagrisci: ecco l’errore che commettono tutti

Ti ritrovi a fare cardio, ma senza dimagrire? Sicuramente commetti questi errori: evitali ed otterrai finalmente i risultati sperati.

Dimagrire è spesso l’obiettivo di tantissime persone, soprattutto dopo le vacanze estive e in vista delle vacanze natalizie. C’è chi ormai ci ha già rinunciato e proietta tutto all’anno nuovo, da gennaio si riparte alla grande, e chi invece ha ben deciso di rimettersi in moto ora per evitare di arrivare a gennaio con troppi chili sempre più difficili da eliminare.

Per poter perdere peso, spesse volte, ci si sofferma su un unico esercizio: il cardio. Quest’ultimo solitamente fa dimagrire, ma può anche capitare che ciò non accada. Perché? Vediamo insieme i diversi motivi per cui ciò non riesce ad accadere e come poter rimediare.

Non dimagrisci con il cardio? Il problema è tutto qui

Come si è detto precedentemente, dimagrire, quando si son messi su un po’ di kg, è ciò che tutti desiderano. Eliminare quel po’ di grasso dalla pancia, dai fianchi o dal sedere, o peggio dalle cosce e dalle braccia, è un obiettivo comune. Per fare ciò è necessario che si dia più importanza al cardio, piuttosto che agli esercizi con i pesi: corsa, spinning, camminata ed esercizi strong, aiuteranno tantissimo.

Ma può capitare che spesse volte, nonostante il nostro impegno sia costante, ci sia molta attenzione (da parte nostra) nell’alimentazione e ci siano molti esercizi da compiere, il risultato non si vede proprio o è molto più lento di quanto immaginiamo. Vediamo insieme i motivi per cui ciò accade.

Tra i diversi motivi troviamo: