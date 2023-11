Raffaella Fico sempre più bella: eccola oggi dopo il Gf, cosa fa

Raffaella Fico è molto cresciuta da quando ha partecipato al Grande Fratello ed era solo una ragazza, oggi è una donna bellissima.

Raffaella Fico oggi è una donna molto cresciuta rispetto a quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, all’epoca era solo una ragazza di appena diciotto anni, oggi è una persona molto diversa.

L’ex gieffina, che ha poi partecipato di nuovo nell’edizione vip del programma, continua a essere molto attiva sui social network. Nelle ultime foto ha mostrato un trucco meraviglioso sfoggiato in un’occasione di lavoro importante.

Raffaella Fico oggi, cosa fa l’ex gieffina

Raffaella Fico oggi ha 35 anni ed è una show girl di successo oltre che una donna bellissima. L’ex gieffina, dopo essere diventata famosa per aver partecipato al reality, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a diversi programmi, fino a tornare nella casa più spiata d’Italia per prendere parte all’edizione vip del programma.

Diverse le partecipazioni in televisione come opinionista. Oggi, oltre a partecipare ogni tanto a qualche trasmissione, è una modella e influencer. Testimonial di diversi brand è davvero meravigliosa. Come si vede dallo scatto del trucco che ha sfoggiato alla Milano Fashion Week, conserva il fascino mediterraneo che aveva conquistato il pubblico.

Oggi Raffaella Fico ha una bellissima figlia di nome Pia, avuta dalla relazione con Mario Balotelli. La fine della relazione con lui è stata tutt’altro che semplice, inizialmente lui non voleva riconoscere la bambina. E’ servito un test del Dna affinché lo facesse. Con il tempo, per fortuna, i rapporti tra Super Mario e la show girl sono molto migliorati.

Raffaella Fico oggi considera Balotelli un fratello, si vogliono un gran bene e finalmente hanno trovato la giusta armonia, soprattutto per il bene della piccola Pia. Attualmente Raffaella Fico dovrebbe essere single. Dopo la fine della relazione con Piero Neri, perlomeno ufficialmente, non ha avuto altri compagni. In quell’occasione aveva raccontato che era rimasta molto delusa da come erano andate a finire le cose tra di loro.

La Fico, dunque, si dedica al lavoro e alla crescita della figlia. Con la sua bambina vive a Napoli, nel quartiere esclusivo di Posillipo. La piccola Pia frequenta una rinomata scuola internazionale, dove a detta della madre, si trova davvero bene. In passato Raffaella aveva raccontato che la figlia era stata vittima di attacchi razziali da parte di altri bambini. Cosa che non accadrebbe nella scuola che frequenta oggi, dove c’è un ambiente internazionale.