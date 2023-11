Grande Fratello, cambiano i piani: Mediaset ci ripensa, arriva l’indiscrezione

Mediaset ci ripensa e cambia idea sul Grande Fratello: il reality show pronto al grande cambiamento, ecco cosa potrebbe succedere

Il Grande Fratello Vip 8 pare debba prepararsi ad un nuovo grande cambiamento, proprio mentre le dinamiche all’interno della casa di Cinecittà si fanno sempre più frizzanti, nonostante il richiamo di Alfonso Signorini a tanti concorrenti, che dovrebbero secondo lui partecipare in maniera più attiva.

Protagonista assoluta di quest’edizione Beatrice Luzzi, al centro di diverse dinamiche nella casa, così come Massimiliano Varrese e “nip” come Anita e Giuseppe; con questo mix, almeno fino al momento, il conduttore può ritenersi più che soddisfatto e lo stesso si può dire di Mediaset.

Quanto all’azienda però, sembra però aver ricambiato idea sul reality show e sia pronta a fargli affrontare una grande rispetto a quanto visto in questi primi mesi di messa in onda: ecco cosa potrebbe succedere a breve, arriva l’indiscrezione a riguardo. Il Grande Fratello sarà in grado di adeguarsi o no?

Grande Fratello, cambiamento in vista per il reality show di Signorini?

Il Grande Fratello potrebbe presto adeguarsi ai cambiamenti della programmazione Mediaset e fare spazio ad un altro programma in rampa di lancio. Non c’è ancora nulla di certo, ma sembra che (secondo quanto riportato da TvBlog) il reality show debba spostare il suo secondo appuntamento settimanale dal giovedì al mercoledì, per lasciare spazio a Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti.

Secondo le indiscrezioni dunque, Signorini dovrà prepararsi a condurre due dirette nel giro di poche ore; il secondo appuntamento andrà in onda solo 48 ore dopo il primo. Altri cambiamenti potrebbero poi arrivare anche nel corso delle prossime settimane, specialmente con l’inizio della nuova edizione di Zelig. Mediaset pare dunque voler agevolare la ripartenza del talent show musicale dedicato ai giovani cantanti condotto da un volto amatissimo come Gerry Scotti, affiancato da una giuria sicuramente d’eccezione.

In studio insieme a Scotti ci saranno infatti sia due cantanti di fama internazionale come Orietta Berti e Al Bano, sia altri personaggi noti del mondo dello spettacolo come l’attore Claudio Amendola e la conduttrice Michelle Hunziker, pronta nuovamente a schierarsi al fianco del suo storico co-conduttore a Striscia la Notizia. Mediaset otterrà gli ascolti desiderati con Io Canto? Il Grande Fratello Vip beneficerà di questo spostamento al mercoledì? Staremo a vedere.