Trucco totalmente impensabile sui termosifoni: così (davvero) si risparmia tantissimo

Vuoi risparmiare sul riscaldamento? Questo trucco sui termosifoni, a cui non avresti mai pensato, ti farà spendere molto meno quest’inverno!

Sta arrivando il momento di accendere il riscaldamento nelle nostre case, le temperature si sono abbassate e, specialmente se siamo in casa, comincia a fare veramente freddo! Ogni Comune italiano ha le sue date per l’accensione, più si avvicina il momento e più siamo preoccupati! Se da una parte non vediamo l’ora per godere di un po’ di tepore in casa dall’altra temiamo le bollette conseguenti. L’aumento dei prezzi dell’energia in questo periodo è preoccupante!

Però quando le temperature si abbasseranno ancora, non potremmo più farne a meno, quindi cominciamo a pensare a tutti i modi possibili per risparmiare sulla bolletta. Il tipo di riscaldamento che abbiamo scelto più diffusamente è quello della caldaia alimentata a gas, a legna collegata ai termosifoni in ogni stanza. I caloriferi tramite la caldaia si riempiono di acqua caldissima e irradiano il calore in tutto l’ambiente. Certo ogni anno dobbiamo pensare alla manutenzione della caldaia e dei termosifoni perché il sistema sia sempre efficiente e non subisca danni.

Ecco come bisogna comportarsi per avere un risparmio sul costo del riscaldamento casalingo

La prima cosa da fare è il controllo annuale della caldaia in modo che si attesti che sia tutto in ordine, quindi dobbiamo considerare anche i caloriferi nelle stanze: devono essere sempre liberi e bisogna controllare tutte le valvole. Ora pensiamo al modo migliore per utilizzare l’impianto; solitamente siamo abituati a pensare che accendendo solo poche ore al giorno il riscaldamento, il consumo sarà sicuramente basso: usciamo la mattina per andare a lavorare e rientriamo la sera, quindi poche ore la sera pensiamo siano sufficienti, oppure azioniamo la caldaia solo per le ore più fredde.

Siamo sicuri che questo sia il metodo giusto? Per logica ci sembra di si, ma non è così! Quando noi adoperiamo il riscaldamento diciamo ad intermittenza, il meccanismo che si avvia è questo: quando spegniamo, la temperatura scende drasticamente quindi, quando la sera riaccenderemo la caldaia, ci vorrà molto più tempo per arrivare alla temperatura ottimale che serve per irradiare calore. Questo significa che il consumo di energia sarà molto alto e quindi i costi conseguentemente saliranno.

Il metodo migliore per spendere meno in riscaldamento è lasciare i caloriferi sempre accesi durante il giorno ad una temperatura bassa, magari alzandoli un po’ quando si presenti una giornata particolarmente fredda; in questo modo la caldaia lavorerà senza sforzi, consumando meno energia e la casa sarà sempre calda evitando così esborsi economici esagerati.