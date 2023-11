Nuovi bonus per figli, affitto e mutuo: il Governo aggiunge migliaia di euro

Grandi novità per quanto riguarda i bonus. L’anno prossimo ne arriveranno tanti per la famiglia e i figli: scoprili tutti e ottienili così

Non è un periodo storico facile, per le famiglie italiane. La situazione politica ed economica internazionale è decisamente instabile e questo ha conseguenze sul prezzo di molte materie prime tra cui i carburanti per l’auto, gas ed energia elettrica e gli alimenti per la spesa di tutti i giorni. Dall’altro lato, però, le entrate economiche in famiglia sono sempre le stesse: la conseguenza è un generale impoverimento della popolazione.

In un contesto di questo tipo, il governo guidato da Giorgia Meloni ha pensato ad alcuni bonus per sostenere le famiglie italiane e permettergli di continuare a progettare il proprio futuro. Con la prossima Legge di Bilancio 2024, alla quale l’esecutivo è al lavoro proprio in questi giorni, ci saranno importanti novità in questo senso: ecco cosa ci si aspetta.

Bonus 2024 per famiglie, affitti e figli: ecco tutte le novità

Iniziamo dai cosiddetti fringe benefit, come ad esempio il bonus dipendenti. Questo, infatti, nel 2024 salirà fino a 2mila euro per tutti i dipendenti con figli. All’interno di questi benefit, inoltre, secondo la bozza della Legge di Bilancio rientreranno anche due nuove voci, quelle di mutuo e di affitto: l’articolo 6, infatti, prevede che i valori di beni ceduti e servizi prestati, le somme corrisposte per il pagamento delle bollette e le spese per l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo non concorreranno alla formazione del reddito del lavoro da dipendente.

Per le mamme con almeno due figli e con un contratto a tempo indeterminato da dipendente, inoltre, si prevede uno sconto del 100% del versamento dei contributi previdenziali e, sempre all’interno del welfare aziendale, si potrà sfruttarne le risorse anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio, figli adottivi o figli affidati, purché non abbiano un reddito superiore a 2840.51 euro, aumentati a 4000 euro entro i 24 anni di età.

Impossibile poi non citare la proposta del Bonus Nido, con la quale Giorgia Meloni vuole rendere l’asilo nido gratuito per tutti i secondogeniti o i terzogeniti di famiglie con ISEE sotto ai 40mila euro. Al momento, però, tutte queste sono solo proposte e per la loro ufficialità si deve attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio.