Alessia Merz, dal successo al buio più totale: ecco che fine ha fatto la letterina più amata d’italia

Che fine ha fatto la bellissima ex velina Alessia Merz? Ecco cosa fa oggi una delle showgirl più amate negli anni Novanta.

Chi è cresciuto nei mitici anni Novanta si ricorderà sicuramente di Alessia Merz. La showgirl è stata in quegli anni uno dei volti più amati della televisione e una delle donne più belle. La Merz è diventata popolare con la trasmissione “Non è la Rai”, ovvero uno dei programmi più cult che ha lanciato giovani “lolite” nel mondo dello spettacolo, rendendole molto note al grande pubblico.

Alessia Merz faceva parte del cast della trasmissione di Gianni Boncompagni, diventata poi molto famosa per essere diventata una delle prime veline di “Striscia la notizia” con la bionda Cristina Quaranta. I suoi occhi verdi da cerbiatta hanno stregato milioni di italiani, accompagnati da capelli neri e voluminosi. Il suo successo però è durato poco, poiché la showgirl si è ritirata molto giovane dal mondo dello spettacolo.

La Merz, infatti, per amore della famiglia ha accantonato il suo sogno di diventare conduttrice e si è ritirata dalle scene molto giovane e all’apice della sua bellezza e carriera. Oggi ha infatti solo 46 anni e ci si chiede che fine abbia fatto la bellissima ex velina di Striscia la notizia.

Che fine ha fatto Alessia Merz? Ecco cosa fa oggi

Come detto, Alessia Merz ha abbandonato il mondo della tv dopo il matrimonio con il calciatore Fabio Bazzano da cui ha avuto due figli: Niccolò e Martina. Oggi, infatti, la mora showgirl non lavora più da ormai più di 20 anni e ha abbandonato il sogno di poter diventare una conduttrice e magari un’attrice. La Merz, intervistata da Barbara D’Urso a Domenica Live tre anni fa, ha spiegato il motivo di questa sua decisione drastica, anche se non le dispiacerebbe tornare a lavorare.

La causa dell’abbandono del mondo dello spettacolo è dovuto alla nascita di sua figlia Martina, la sua secondogenita, anche se la Merz non ha spiegato se ci sono motivi seri dietro questa scelta di fare la mamma a tempo pieno per la seconda figlia. La bella 46enne ha parlato di amore per la sua famiglia e si è detta negli ultimi anni intenzionata a tornare a lavorare per la televisione o nel cinema. Nonostante il passare del tempo l’ex velina di Striscia La Notizia è ancora una bellissima donna e in forma e il suo talento per tornare nelle scene sicuramente non le manca.