Bonus Benzina: hai lo sconto direttamente alla pompa con la nuova idea del Governo

La sua entrata in vigore è prevista per fine anno e le intenzioni sono quelle di prorogarlo anche nel 2024: ecco di che cosa si tratta.

È stato introdotto con il Decreto Energia 2023 varato lo scorso 25 Settembre e l’intento è quello di alleggerire le spese del carburante, divenute sempre più ingenti e gravose: si tratta del Bonus Benzina, la cui entrata in vigore è prevista entro la fine dell’anno, con intenzioni di proroga anche per l’anno 2024. Il contributo previsto è di tipo una tantum ed in questo momento si attende la conversione in Legge dopo il vaglio definito del Parlamento, atteso nelle prossime settimane.

Inizialmente, l’ammontare del sostegno economico dedicato al carburante era stato previsto nei dintorni dei 150 Euro circa, ma si attendeva ancora la definizione esatta delle risorse totali, confermate poi all’inizio d’Autunno a 100 milioni di Euro, da destinare ad una platea di beneficiari di 1,3 milioni di persone circa. Ed ecco dunque il valore approssimativo di 80 Euro del Bonus per ciascun destinatario.

La platea di beneficiari è quella dei possessori della Carta Risparmio Spesa “Dedicata a te”, ovvero delle famiglie con un livello Isee non superiore ai 15.000 Euro all’anno, secondo un ordine di priorità valutato in base al numero dei componenti del nucleo, in particolare in base alla presenza di figli a carico ed alla loro età anagrafica. Vediamo dunque come richiederla ed ottenerla.

Come ottenere il Bonus Benzina se si rientra nella categoria dei beneficiari

I cittadini ai quali è riservato il Bonus Benzina non dovranno avanzare alcuna richiesta per ottenerlo, né in forma cartacea né in forma telematica: come confermato, infatti, dal Consiglio dei Ministri, la somma verrà automaticamente versata sulla carta “Dedicata a te” di cui i beneficiari sono già in possesso, con regole specifiche la cui definizione attuativa è al momento in fase di definizione.

Nella platea di beneficiari, rientrano anche i cittadini pensionati, anch’essi con un Isee non superiore ai 15.000 Euro all’anno ed anch’essi considerati in base ad un ordine di priorità che intende privilegiare i nuclei famigliari più numerosi. È importante sottolineare che l’ammontare concesso non potrà essere utilizzato per alcun altro scopo: dunque, pur essendo aggiunto alla Carta spesa, potrà essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento di benzina.

Pur essendo le regole attuative ancora in fase di definizione, con ogni probabilità verranno esclusi dal Bonus i nuclei famigliari già percettori dei sostegni economici della NASPI o DIS-COLL, di integrazioni salariali, fondi di solidarietà, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, Reddito di Cittadinanza percepito nel 2023 e Assegno di inclusione a partire dal 2024.