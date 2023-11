Dimmi come abbracci e ti dirò che storia d’amore stai vivendo: la psicologia non ha dubbi

Lo dicono gli psicologi: abbracciare in una certa maniera indica che tipo di storia d’amore stiamo vivendo. Curiosi di saperlo?

Non è indifferente come cingiamo la persona amata. Il modo in cui la abbracciamo rivela anche lo “stato” del nostro rapporto. Dimmi come abbracci, insomma, e ti dirò come ami.

Spesso trascuriamo il linguaggio del corpo e i segnali che lanciamo e che ci vengono lanciati attraverso la fisicità delle nostre vite. Eppure si stima che il 90% della nostra comunicazione viaggi su canali non verbali.

Tra questi segnali non banali c’è sicuramente il modo con cui abbracciamo una persona. Soprattutto quando si tratta della persona che condivide gioie e dolori della nostra vita. Scopriamo cosa vuol dire quando abbracciamo in una certa maniera.

Dimmi come abbracci e ti dirò come ami

Se quando abbracciamo guardiamo dritti negli occhi stiamo esprimendo il desiderio di sentirci più legati alla persona che amiamo. L’abbraccio unito allo sguardo negli occhi (soprattutto quando è intenso) mostra tutta la tenerezza che abbiamo nei confronti del partner. La ricerca di un contatto visivo è importante in termini di rassicurazione e comprensione.

Può essere invece che l’abbraccio si accompagni a un braccio intorno alle spalle. È un modo per dimostrare vicinanza, affetto e sostegno. Un uomo che abbraccia così una donna mostra di considerarla molto più che una fidanzata o una moglie: per lui è anche la sua migliore amica, una confidente, qualcuno di cui può veramente fidarsi. Invece se lui ti avvolge le braccia intorno alla vita vuol dire che ama prendersi cura di te. Il contatto fisico indica gioia e vicinanza.

L’abbraccio da dietro invece è indice di protezione. È l’abbraccio protettivo per eccellenza, che rassicura scivolando delicatamente dietro la donna, mostrando tutto il desiderio di essere protettivi nei suoi confronti. Un modo per esprimere la voglia di stare al suo fianco e di dare sicurezza. Invece se ti abbraccia come se stesse ballando un lento con te, beh, questo significa una cosa soltanto: che è perdutamente innamorato di te! Anche questo abbraccio è carico di dolcezza, tenerezza e passione. Di solito si abbracciano così le coppie giovani e fresche. Ma se il partner continua a farlo in questo modo anche dopo diversi anni è perché ti ama come se fosse il primo giorno della vostra storia.

Infine, c’è l’abbraccio come se fosse l’ultima volta: l’abbraccio avvolgente, ardente e tenero al tempo stesso, di grande intensità. Esprime il grande attaccamento alla persona che riceve l’abbraccio, da prendere tra le braccia e tenere stretta come un tesoro prezioso, unico e inestimabile. Parente stretto dell’intimità, questo indica che il tuo uomo non pensa minimamente a separarsi da te!