Hai bucato le scarpe? Non ti azzardare a buttarle, ripararle è davvero semplice: ecco come!

Avete un problema con le scarpe vecchie e rotte e ne buttate sempre tante? Ecco perché non dovete farlo, potete ripararle

Troppe volte non ci rendiamo conto che camminando per strada, svolgendo delle attività sportive e di qualunque altro tipo, le nostre scarpe tendono a sfaldarsi, a rovinarsi in modo inesorabile ed irrimediabile.

Tante volte sono anche i nostri piedi che premendo di continuo sulle pareti delle scarpe, ai lati e sulla punta, finiscono si per modellarsi alla forma della calzatura, ma con il tempo, possono finire per alterarne la fisionomia. Infatti, sappiamo bene quanto siano fastidiose le scarpe quando le indossiamo appena le abbiamo comprate.

Ecco perché le nostre scarpe si rovinano, soprattutto perché ogni volta che facciamo il cambio di stagione, mettiamo via le calzature che non vanno più bene per prendere quelle adatte al periodo che sta arrivando. E, questo cambio annuale, spesso non ci consente di constatare quanto in effetti siano in grado rovinarsi le scarpe. Per cui, quando finalmente cominciamo a sentire le calzature deboli, oppure notiamo sulla superficie o all’interno delle suole degli strappi, delle cuciture sfaldate, dei buchi, tendiamo a gettarle via tra i rifiuti. Invece, non c’è cosa più sbagliata da fare.

Qual è il modo migliore per riparare le scarpe invece di buttarle via?

Buttare via le calzature in realtà non è sempre la soluzione più giusta, anche se in effetti potrebbe essere la prima cosa che ci viene in mente di fare quando dobbiamo liberarci delle scarpe vecchie e rotte che abbiamo. Infatti, dovremmo tenere a mente che ripararle in casa in modo facile senza dover ricorrere ai calzolai potrebbe essere una soluzione alternativa più efficace.

In tal modo, avremo la possibilità di conservare e riutilizzare al meglio le nostre calzature senza per forza andarle a ricomprare e potremo continuare a sfruttarle, soprattutto ci stanno particolarmente comode. Se il problema è la presenza di un buco, quello che potremmo fare è usare della stoffa in tinta con la calzatura oppure dello spago, inserirlo all’interno di un ago e stringere i lati del foro.

Nel caso in cui invece siano scollate le suole delle calzature, potremmo provare ad incollare il tutto di nuovo con una colla speciale, mantenendo una certa pressione sulla parte. Oppure, si possono eliminare i resti della colla munendosi della carta da cucina. Poi prima di spargere la colla liquida, bisogna dare una passata di carta vetrata sulle parti laterali del foro. La sola va messa dentro la scarpa insieme a del nastro adesivo sulla parte forata. Mentre si versa la colla sarebbe meglio aiutarsi con del ghiaccio, che permette alla suola di attecchire più facilmente.