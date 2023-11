Gli 8 errori nella manutenzione auto che stai commettendo proprio adesso: si buttano tanti soldi

Se vogliamo che la nostra auto duri nel tempo e non vogliamo spendere troppo, dobbiamo evitare di fare degli errori banali nella manutenzione

Le cose durano, se ce ne curiamo. Dovremmo saperlo, ormai. Vale nella vita, vale nei rapporti, ma vale anche per gli oggetti, ciò a cui teniamo. E sappiamo bene quante persone siano davvero appassionate di auto e motori: ebbene, se vogliamo salvaguardare la “salute” della nostra macchina e non spendere tantissimi soldi, dobbiamo smettere di commettere alcuni comuni errori nella manutenzione del veicolo.

Ci sono alcune persone che curano le proprie auto come se queste fossero dei figli. Altri, invece, che, non avendo la passione, trascurano di tenere tutto in ordine. Se i primi possono essere esagerati, i secondo commettono errori che possono pagare caro. In tutti i sensi.

La manutenzione dell’auto è qualcosa di molto importante, soprattutto se utilizziamo il nostro mezzo per lavoro, se ci spostiamo anche in distanze non di poco conto. La manutenzione preventiva farà risparmiare grattacapi e potenzialmente molti soldi in futuro. Andiamo a vedere, allora come trattare bene la nostra macchina e risparmiare un mucchio di quattrini.

Gli errori da non commettere nella manutenzione dell’auto

Il primo consiglio che vi diamo è quello basilare: non aspettare finché non è troppo tardi. Anticipare le costose riparazioni dell’auto ci può fare risparmiare non poco. Sostituire un pezzo usurato costerà sicuramente meno rispetto a un intervento su un guasto. Per farlo, però, dobbiamo conoscere il nostro mezzo: il primo passo è sapere cosa suggerisce il produttore del nostro veicolo. Così sapremo quanto spesso dovremmo fare ciò che dobbiamo fare.

Molto della salute del nostro mezzo è dovuto al cambio dei liquidi: non trascuriamoli. Se ne stiamo esaurendo uno o notiamo una perdita, è ora di portare l’auto in assistenza. Importante soprattutto il cambio d’olio, specie se l’auto cammina per distanze importanti: pianifichiamo la manutenzione in base al chilometraggio.

Insomma, importante affidarsi ai professionisti del settore (come in ogni campo), ma una controllatina ogni tanto possiamo farla anche noi: può bastare una volta al mese. Esistono, peraltro, una serie di cose che possiamo fare da soli, senza un inutile (e dispendioso) passaggio in officina. Attenzione poi alle gomme: invertirle quando si deve e fare una buona equilibratura, può salvarci da problemi ulteriori. Questo perché è un errore comune rimandare soluzioni rapide, che però possono farci risparmiare tanto.