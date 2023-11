Re Carlo, cosa pensa (davvero) delle sue nuore? Finalmente la verità

Molto diverse tra loro, è arrivato il momento di scoprire cosa pensi davvero re Carlo di Kate Middleton e Meghan Markle.

Per quanto possa sembrare a prima vista scontato che Carlo prediliga Kate Middleton a Meghan Markle, in realtà le cose non sono così semplici. Anche se in maniera profondamente diversa, entrambe le nuore hanno causato e continuano a causare non pochi problemi al sovrano. Nel caso della duchessa del Sussex, il motivo è abbastanza evidente e sotto gli occhi di tutti da ben 3 anni a questa parte.

Col Megxit, infatti, non solo c’è stata una spaccatura profonda all’interno della famiglia reale, tant’è che Harry e William non si parlano più se non in occasioni sporadiche – ma anche ogni tentativo di pace sembra non andare in porto. Ci aveva provato Carlo lo scorso 6 maggio per la sua incoronazione, ma il principe non si è trattenuto nemmeno a pranzo a Buckingham Palace per volare subito alla volta degli Stati Uniti.

Va detto che il 6 maggio è anche il giorno del compleanno di Archie, tuttavia i rapporti tra padre e figlio restano abbastanza tesi e l’influenza di Meghan in tal ottica si sente eccome. Per quanto riguarda, invece, la principessa del Galles, Kate paga agli occhi di Carlo il suo essere una royal pressoché perfetta, proprio come desiderano i sudditi che non ci hanno messo molto a paragonare la Middleton a Lady D.

Kate Middleton e Meghan Markle: ecco cosa pensa Carlo delle nuore

Un po’ come Diana, anche Kate catalizza sempre tutta l’attenzione su di sé, con gran dispiacere di Carlo che pare essere sempre più geloso della popolarità della nuova, capace di offuscare perfino la presenza del re in un evento pubblico. Ma cosa pensa però Carlo davvero di Meghan e Kate?

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Mail‘, durante il suo viaggio in Kenya Carlo ha voluto esprimere tutto il suo affetto per la sua “adorata nuora”, ovvero la moglie del figlio maggiore, il principe William. Nel suo discorso, infatti, il sovrano ha detto senza tanti problemi di voler bene a Kate, menzionando così anche la proposta di matrimonio di William proprio in Kenya.

E non è la prima volta che si sbilancia in tal senso, arrivando addirittura a dire che Kate è la figlia che non ha mai avuto e che tutti sono fortunati ad averla nelle loro vite. Insomma da sempre Carlo parla pubblicamente, malgrado le frizioni interne tra la Middleton e Camilla tra le quali non corre buon sangue, dell’affetto che lo lega ovviamente a William e anche a Kate, una nuora modello.

Cosa dire invece di Meghan Markle? Per quanto i contatti tra i due siano quasi inesistenti da quando la duchessa si è trasferita in California con Harry e il principe abbia scritto senza mezzi termini nella sua autobiografia ‘Spare – Il Minore‘ che il padre fosse preoccupato per le sue finanze, tanto da avvertito che la sua famiglia “non era fatta di soldi” e che non poteva permettersi di sostenere nessun altro, Carlo comunque ha sempre espresso parole affettuose in pubblico anche per i Sussex.

Durante, infatti, il suo primo discorso al mondo intero come monarca, Carlo ha espresso in quella circostanza sincero amore e affetto anche per Meghan, tenendo così un ramoscello d’ulivo nei loro confronti, esprimendo il suo “amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite oltreoceano“.