“È tutto vero”: Alessandro Gassmann conferma sui social ciò che si diceva da tempo

Finalmente è arrivata la conferma da parte del diretto interessato: sui social, Alessandro Gassman, ha fatto una sorpresa ai fan che, da tempo, aspettavano di ricevere la notizia.

Attore e regista figlio del celebre Vittorio Gassman e di Juliette Mayniel, Alessandro Gassmann è riuscito nel corso degli anni a costruirsi una carriera di tutto rispetto seguendo le orme dei suoi genitori. Dal debutto nel film Di padre in figlio (nel quale ha recitato accanto al padre) ad oggi ha raggiunto la consacrazione prendendo parte a diversi progetti di successo. Con l’annuncio rilasciato recentemente sui social è tornato al centro delle attenzioni, andando a confermare ciò che i fan aspettavano da tempo.

È un periodo molto florido, questo, per la carriera di Alessandro Gassmann. Impegnato tra televisione, cinema e teatro, sono tante le soddisfazioni che sta ottenendo. Sul grande schermo si è distinto per la partecipazione a film come Non odiare, Ritorno al crimine e Il mio nome è vendetta. Mentre, molto presto, uscirà nelle sale cinematografiche L’ordine del tempo.

L’attore, inoltre, tiene i telespettatori incollati allo schermo in serie televisive che, negli ultimi anni, si sono guadagnate un notevole successo. Stiamo parlando in particolare de I bastardi di Pizzofalcone, andato in onda per la prima volta nel 2017, e Un professore, che ha fatto il suo debutto nel 2021 riscuotendo fin da subito molta popolarità tra il pubblico.

Alessandro Gassmann, finalmente l’annuncio ufficiale: i fan non aspettavano altro

Tra un successo e l’altro, il figlio del leggendario Vittorio Gassman sembra non fermarsi nemmeno un attimo. Come affermato in precedenza, presto per i fan sarà possibile vederlo sul grande schermo in un nuovo ed emozionante film. Ma le sorprese, per i tantissimi ammiratori dell’attore, non finiscono qui. Dopo il ritorno de I bastardi di Pizzofalcone – arrivato alla sua terza stagione su Rai 1 – l’attore è diventato il protagonista di un annuncio che è stato accolto subito con entusiasmo.

“È tutto vero!” recita la didascalia del post pubblicato, proprio in questi giorni, dalla pagina Instagram ufficiale della Banijay Studios Italy, la società che si occupa della produzione, insieme a Rai Fiction, di Un professore. La serie tornerà con una nuova stagione il prossimo 16 novembre e i fan non stanno più nella pelle: finalmente potranno seguire gli sviluppi delle vicende dell’insegnante più amato di tutti i tempi, Dante Balestra (di cui, ovviamente, Alessandro Gassmann veste i panni).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Banijay Studios Italy (@banijaystudios)

Un professore è iniziato con una sfida per quest’ultimo, che si è rimesso al lavoro dopo aver passato 8 anni lontano dalla cattedra per concentrarsi totalmente sul figlio, Simone. L’insegnante di filosofia, oltre ad aver conquistato gli alunni del liceo Leonardo da Vinci di Roma, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori con i suoi metodo non canonici. Cosa succederà nella seconda stagione? Ormai l’attesa sta per finire e, finalmente, i fan di Gassmann avranno la loro risposta.