Ti alzi la notte per andare in bagno? Ecco i consigli che ti cambieranno la nottata

La notte di capita di alzarti per andare spesso al bagno: ebbene ci sono dei consigli che è il caso che tu segua per potere migliorare la tua nottata.

Partiamo dal presupposto che urinare è una necessità del nostro corpo fondamentale che per nessuna ragione va mai trascurata, ma delle volte (o per lo meno in alcuni momenti della giornata), potrebbe rivelarsi al limite del fastidioso. Specialmente quando succede di notte.

E’ un problema che riguarda moltissime persone, le stesse che vorrebbero trovare una soluzione efficace per potere cosi evitare di svegliarsi e andare al bagno durante le ore della notte che poi sono quelle del sonno, rischiando cosi di svegliarsi e restare con gli occhi aperti per tutto il corso della nottata.

Ebbene, in effetti esistono dei particolare ai quali è il caso di prestare attenzione, particolari che potrebbero aiutarvi ad avere meno bisogno di andare al bagno la notte: ad averli rivelati è stato il dottor Edwart Ted Schaeffer ha risposto a tale domanda con tre diversi consigli.

Urinare di notte è fastidioso: ecco tre consigli per risolvere il problema

Come detto prima, ad avere parlato di questo particolare è stato l’ urologo della Northwestern University di Chicago che in particolare ha cercato di fornire tre consigli utili per potere ridurre il problema.



Non consumare liquidi prima di andare a letto

Un modo efficace per potere ridurre il rischio di urinare nel corso della notte è quello di ridurre il carico di liquidi ingerito e, infatti, l’urologo consiglia di non bere acqua prima di andare a letto e di evitarlo anche nel corso delle ore notturne. E non finisce qua, con l’avanzare dell’età si riduce anche il controllo della vescica e quindi se si beve prima di andare a letto quasi certamente si finisce con la necessità di alzarsi durante la notte.

Attenzione alla ritenzione dei liquidi

Qualcuno potrebbe soffrire di ritenzione idrica e questo potrebbe incentivare le loro necessità diuretiche notturne, quindi per potere ridurre il problema, l’urologo consiglia di indossare delle calze compressive che partono dal piede e arrivano alle ginocchia. Il tutto andrebbe indossato prima di coricarsi, per favorire il corretto flusso sanguigno tra le gambe e il cuore, e ridurre l’accumulo dei liquidi.

Evitate gli alcolici

Infine, è il caso di evitare gli alcolici, tanto per cominciare il loro consumo è sempre una pessima abitudine e poi influisce sulla necessità di alzarsi di notte per dovere andare in bagno, forse non tutti lo sanno ma l’alcool sopprime l’ormone antidiuretico. Nel momento in cui si annulla è del tutto normale che sia sempre più difficile riuscire a trattenere il bisogno di fare pipì.