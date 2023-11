Babbo Natale risponde alle domande dei bambini: le 10 risposte che arrivano dalla Lapponia

Letterina a Babbo Natale, ecco quali sono le domande curiose che i bambini scrivono al caro vecchietto. Alcune sono molto divertenti e hanno ricevuto una risposta ben precisa.

Manca ancora poco più di un mese alla festa più amata dell’anno (il Natale), tuttavia i bambini di tutto il mondo stanno già pensando a cosa scrivere nella tradizionale letterina da inviare a Santa Claus.

Si dice che il simpatico e magico vecchietto di rosso vestito riceva le richieste dei piccoli e, se si sono comportati bene durante l’anno, troveranno un fantastico regalo sotto l’albero addobbato il 25 dicembre. Quello che molti non sanno, però, è che è effettivamente possibile inviare una lettera a Babbo Natale!

In Finlandia esiste il suo villaggio a Napapiiri, a 8 chilometri da Rovaniemi. Basta inviare una comunicazione al seguente indirizzo: Santa Claus, Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri (Circolo Polare artico). L’ufficio postale del luogo accoglie una media 32mila lettere al giorno durante il periodo natalizio. Ogni bambino riceverà la sua risposta. Sono state raccolte le domande più tenere e curiose rivolte a Babbo Natale. Scopriamole insieme.

Lettera a Babbo Natale: quali sono le domande che i bambini hanno rivolto al vecchietto vestito di rosso

QUANTI ANNI HA BABBO NATALE?

Babbo Natale ha centinaia di anni, forse addirittura migliaia. Non fornisce mai una risposta precisa perché è sempre impegnato a rispondere alle lettere dei bambini o ad alimentare la legna nel camino ogni volta che glielo si chiede.

BABBO NATALE HA UNA RENNA MAGICA?

Certamente sì! Le renne volanti sono di grande aiuto nel periodo natalizio poiché regali devono essere consegnati velocemente in tutti i paesi del mondo.

COME NASCONO GLI ELFI?

Nascono in una pentola di porridge. Basta mescolare tre volte in direzione nord-est e due volte in direzione nord-ovest e aggiungere una mandorla e un pizzico di sale. Questa è la ricetta esatta per creare gli elfi. Altri ingredienti sono: amore, gioia, allegria e pigne fresche.

QUANTI ANNI HANNO GLI ELFI?

Queste informazioni sono riservate, ma alcuni degli elfi anziani potrebbero avere fino a 300 anni.

PERCHÉ BABBO NATALE A VOLTE HA UN ASPETTO DIVERSO E COME PUÒ ESSERE IN PIÙ POSTI CONTEMPORANEAMENTE?

Babbo Natale ha degli assistenti che aiutano il vero Babbo Natale a prepararsi per il Natale e a consegnare i regali.

COME SI POSSONO CONSEGNARE I REGALI SE PER TERRA NON C’È NEVE?

Babbo Natale ha qualche asso nella manica. I pattini della slitta possono essere sostituiti con ruote e volare.

GLI ELFI VEDONO E SENTONO TUTTO?

Sì, almeno quasi tutto anche se elfi anziani potrebbero avere dei licheni che crescono nelle loro orecchie che attenuano un po’ il loro udito.

COSA SUCCEDE SE UN ELFO NOTA CHE UN BAMBINO È STATO CATTIVO?

Gli si dice che il buon comportamento è contagioso e che le cattive abitudini possono e devono essere cambiate.

COME POSSO CAPIRE SE UN ELFO HA VISITATO LA MIA CASA?

Gli elfi sono golosi di dolci. Dopo la visita di un elfo potrebbero rimanere delle briciole di pan di zenzero e piccole impronte sui bordi dei tavoli.

COM’È VIVERE AL CIRCOLO ARTICO?

Il Circolo Polare Artico è un luogo magico, incantevole, confortevole ed energetico. La natura è proprio a portata di mano, l’aria è fresca e anche l’acqua.