Cosa portare ad una cena se siete invitati e cosa dovete evitare: molti sbagliano ancora

In questo articolo andremo ad approfondire una questione che interesserà molti dal momento che spesso, quando si è invitati a cena, ci si domanda cosa sia più giusto offrire così da evitare ogni imbarazzo. Non tutti sanno, infatti, che esistono delle regole particolarmente utili a cui attenersi per scongiurare qualsiasi errore anche involontario.

Cosa portare a cena, i consigli per non sbagliare

Ricevere un invito a cena, spinge ognuno di noi a chiedersi in prima battuta cosa sia più giusto portare e cosa evitare. A tal proposito, bisogna dire che esiste una serie di norme a cui attenersi per evitare di commettere errori ed esporsi a delle gran brutte figure.

Tanto per cominciare, va sottolineato il fatto che secondo il galateo non è necessario presentare con un regalo tra le mani quando si va a cena da qualcuno. E’ pur vero però che è considerata una forma di educazione o comunque un gesto di grande garbo.

Nello specifico, anche se l’invito arriva da amici o familiari, si consiglia di non presentarsi a mani vuote offrendo in dono anche solo un pensierino come gesto di gentilezza. Ovviamente però gli esperti di galateo raccomandano di evitare di eccedere nella quantità di cose che si portano. Può capitare, infatti, che nel tentativo di fare bella figura ci si presenti con troppi doni, finendo per apparire poco appropriati se non di cattivo gusto.

Bisogna poi tenere conto del grado di confidenza che si ha con le persone dalle quali si riceve l’invito. Più è alto, più adatti si rivelano essere i regali gastronomici. In particolare, si consiglia di evitare doppioni optando per qualcosa di sfizioso da mangiare come antipasto o dopo cena. In alternativa, si può optare per qualcosa da bere e in particolare una bottiglia di vino o di liquore.

Infine, è assolutamente da evitare è portare in dono arredi per la casa e in generale soprammobili. In caso contrario, infatti, si rischia di portare un dono qualcosa di poco gradito, soprattutto se non si conoscono bene i gusti della persona che vi ha fatto l’invito.

Seguendo queste semplici norme di buon senso dunque sarà possibile evitare di sbagliare e presentarvi ad una cena nella maniera giusta.