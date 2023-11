I palloncini sono un pericolo mortale per i bambini: questa storia atroce dovrebbero conoscerla tutti i genitori

Una terribile tragedia si è consumata a Newcastle. Un bambino di soli cinque anni è deceduto a causa di un gioco fatto con un palloncino. Dolore immenso per i genitori e l’intera comunità.

Una notizia terribile è stata riportata dall’autorevole fonte britannica del “The Sun”. Un bambino di soli cinque anni è deceduto a causa di un gioco apparentemente innocente con un palloncino.

Il piccolo si chiamava Karlton Donaghey. Si era messo un palloncino a forma di dinosauro in testa per fare una sorpresa ai suoi familiari. A quanto pare, sarebbe stato il gas elio a determinare il fatale incidente. Il bambino sarebbe rimasto brevemente da solo nella sua casa. Il palloncino era stato regalato a Karlton durante una giornata trascorsa con suoi i genitori (Lisa e Karl) al luna park The Hoppings a Newcastle-upon-Tyne.

Bambino di cinque anni muore in seguito a un gioco con un palloncino: dramma a Newcastle

Sarebbe stata la madre a trovare il piccolo Karlton privo di sensi. La donna ritiene che suo figlio stesse cercando di indossare il palloncino (di dimensioni giganti, grande quanto lui) come costume per fare uno scherzetto alla sua famiglia.

Il bambino di cinque anni è stato portato immediatamente in ospedale. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, si è spento sei giorni dopo il suo ricovero, precisamente il 29 giugno dell’anno scorso. La sua morte è stata descritta dai media come “l’incubo di ogni genitore”.

Il coroner di Newcastle che si è occupato del caso, James Thompson, ha scritto al governo chiedendo azioni per prevenire ulteriori decessi in una simile maniera. Si è rivolto all’Ufficio per la sicurezza e gli standard dei prodotti presso il Dipartimento per gli affari e il commercio del Regno Unito, mettendo in evidenza i timori riguardo al deficit di restrizioni sull’acquisto di palloncini a elio, soprattutto nei luoghi di intrattenimento per bambini. Inoltre, ha sottolineato la scarsa consapevolezza dei pericoli e la mancanza di avvertimenti sui palloni stessi. La causa del decesso di Karlton è stata determinata come accidentale; il piccolo ha subito una lesione cerebrale ipossica.

La preoccupazione riguarda il rischio che si verifichino ulteriori morti se non si interviene. Il palloncino usato dal bambino di cinque anni può essere acquistato liberamente e senza restrizioni. In generale, i genitori non sono pienamente consapevoli dei rischi che comportano simili giochi.

La mamma Lisa ha riferito che Karlton era un bambino incredibilmente dolce: “Era il nostro unico figlio. Portava luce a chiunque lo incontrasse. Aveva una mente curiosa, era sempre alla ricerca di nuove esperienze e amava divertirsi”. Ha poi precisato: “Nessuno avrebbe potuto prevedere cosa sarebbe successo a Karlton quel giorno. É l’incubo di ogni genitore”.