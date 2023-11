Laura Pausini, la confessione che nessuno si aspetta: “Ho già fatto il testamento”

La confessione di Laura Pausini fa restare i fan senza parole: le sue parole su Instagram che si riferiscono a un testamento.

Laura Pausini non ha eguali per quanto riguarda la longevità della sua carriera e la sua fama mondiale. La cantante italiana ha debuttato nei lontani anni Novanta, quando aveva soltanto 15 anni. L’artista è diventata molto nota per le sue ballad melodiche e sentimentali e la sua voce limpida e cristallina. Il suo successo l’ha portata fino all’America Latina dove è apprezzata e nota come pochi altri cantanti del suo Paese.

La cantante è nota anche per essere stata la prima donna ad essersi esibita nello stadio di San Siro, nel 2007. Il successo di Laura Pausini è ben riconosciuto anche oggi e attualmente l’artista è in voga con nuovi lavori discografici. E’ molto attiva sui social, dove conta 4,3 milioni di followers e fan sparsi da tutto il mondo. Qui la cantante informa i suoi fan riguardo i suoi progetti musicali. Recentemente questi sono rimasti sconvolti per una recente intervista della cantautrice italiana.

Laura Pausini preoccupa i fan e parla del suo testamento: cosa è successo

Laura Pausini ha recentemente rilasciato un’intervista che ha lasciato i fan senza parole. La cantante ha fatto dei riferimenti un po’ preoccupanti e ha attirato anche delle critiche da parte degli haters. Tutto comincia con la pubblicazione di uno stralcio di intervista sulla pagina Instagram di Radio Deejay, dove Linus e Nicola le fanno alcune domande sulla sua carriera. Una delle sue risposta hanno scatenato i social.

La cantante ha detto: “Sono un po’ psycho sul futuro, ho già fatto il mio testamento. Ho scelto le copertine delle canzoni postume e la foto per la lapide”. La sua risposta ha scatenato una marea di commenti da una parte preoccupati per la sua salute, dall’altra invece si sono mosse alcune critiche su tali esternazioni. In particolare, gli haters l’hanno attaccata e accusata di avere un po’ di manie di protagonismo. Tra i followers c’è anche chi ha ammesso di aver avuto l’idea di Laura Pausini.

“Ecco qua, menomale che non sono l’unica ad aver fatto testamento, io ho scelto la canzone da sentire quando uscirò dalla chiesa e quello che voglio vicino a me nella bara”. E’ uno dei commenti più divertenti rilasciati sui social da uno dei followers dopo le dichiarazioni della cantante Laura Pausini sui suoi progetti post mortem.