Il ritorno dopo la grande paura: la notizia tanto attesa, la foto dell’amata cantante commuove i fan

In circolazione c’è una cantante che aveva deciso di prendersi una pausa. Ora però è tornata, ecco perché i fan sono commossi.

La sua è una voce inconfondibile che ha firmato tanti successi di critica e pubblico. Purtroppo l’artista in questione si era momentaneamente assentata delle scene, ma ecco come è tornata a farsi vedere. I fan sono entusiasti, ecco di chi si tratta.

Gli ammiratori di una famosissima artista sono in subbuglio a seguito della recente apparizione della loro eroina. Ma chi è questa persona capace di colpire a tal punto i fan?

Celebre cantante non molla, ecco di chi si tratta

Tra i tanti cantanti lei è una di quelli che ha lasciato il segno. I suoi brani sono entrati a far parte della colonna sonora della nostra vita.

Lei è Céline Dion straordinaria interprete di All by Myself. Negli ultimi giorni l’artista si è nuovamente mostrata in pubblico. Ha assistito all’incontro di hockey sul ghiaccio tra Canadiens de Montréal e i Vegas Golden Knights a Las Vegas. A darne notizia è stata la stessa Queen of Power Ballads sulla sua pagina Instagram seguita da più di 2 milioni di persone. La voce di My Heart Will Go On ha dichiarato che lei e i suoi figli si sono divertiti in occasione dell’incontro con i Canadiens dopo la partita. “Hanno giocato così bene, che incontro” ha scritto la super vip chiaramente entusiasta.

Questo aggiornamento, come accennato, ha commosso i suoi fan che da sempre la seguono e la sostengono. Qualcuno, più apprensivo, ha anche chiesto se si sentisse meglio. Da mesi gli ammiratori sono in ansia per le sue condizioni di salute. La canadese infatti soffre di una rara malattia neurologica: la sindrome della persona rigida. A parlarne era stata Cèline stessa tempo fa. In un video sui social aveva raccontato di aver avuto sintomi come dolori muscolari e spasmi e che alla fine le era stata comunicata questa diagnosi. In seguito fonti vicine a lei avevano parlato di un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute.

La malattia la rende incline alle cadute e, a causa della sua situazione, la vip aveva dovuto cancellare tutti i tour in programma e persino le apparizioni in pubblico. Ora però i fan possono tirare un sospiro di sollievo. A quanto pare, le condizioni del loro idolo sono migliorate tanto da spingerla a uscire. Oltre alla partita di hockey la vocalist è stata avvistata anche al concerto di Kate Perry. Insomma tutto lascia ben sperare.