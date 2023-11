“Sto lottando contro la depressione”: confessione dolorosa per l’ex di Amici, cos’è successo

Un ex alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi ha deciso di uscire allo scoperto con una confessione dolorosa che riguarda la sua vita privata, ecco di chi si tratta.

Sono trascorsi ben 22 anni dalla messa in onda della prima puntata di Amici di Maria De Filippi, un tempo conosciuto con il nome di Saranno Famosi, qui dove numerosi artisti si sono messi in gioco nel tentativo di realizzare i propri sogni.

Nel tempo, poi, i vari protagonisti dello show hanno raccontato la loro vita davanti le telecamere e anche dopo la fine del percorso accademico nella scuola di talenti più famosa d’Italia. Non sono mancate storie struggenti e lo straziante addio a Michele Merlo nel 2021.

Recentemente, un altro ex protagonista del talent show ha deciso di uscire allo scoperto e parlare di ciò che sta accadendo nella sua vita privata in questo momento.

Dolorosa confessione per un ex di Amici

In occasione dell’edizione 21 di Amici a prendere parte allo show è stato il cantante Calma, alias di Marco Barbieri. Il giovane ragazzo, classe 1998, ha rincorso il sogno di lavorare nel mondo della musica che l’ha condotto nel talent show.

Del giovane artista si conosce bene poco, se non che a 18 anni ha lasciato la sua città per trasferirsi a Londra grazie a una borsa di studio che gli ha permesso di frequentare l’Access To Music, immergendo anima e cuore nella passione per la musica diventata poi un lavoro a tempo pieno. Una volta concluso il percorso fatto ad Amici, però, il cantante ha iniziato a essere meno presente anche sui social e solo oggi è stato lui stesso a rivelare cosa sta succedendo.

A quanto pare, il talent show non è stata l’esperienza che Calma desiderava per sé stesso, o lontano dalle telecamere si sono verificati degli eventi che hanno minato la tranquillità dell’artista. Un momento davvero molto delicato per il giovane cantante che ha deciso di fare un coraggioso coming out, parlando a cuore aperto di come sta davvero e del perché della sua poca presenza in campo social.

Nel messaggio pubblicato da Calma, Marco Barbieri, infatti, è possibile leggere la seguente e commovente confessione: “Non piace nemmeno a me dare questa immagine delle mia persona. Però purtroppo sono macigni che mi porto dentro da tanto e mi fanno male“. Il cantante, successivamente, ha così concluso il lungo messaggio per i fan: “Sto lottando contro la depressione e non posso accettare che continuino a distruggermi dall’interno“.