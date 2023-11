Carenza di vitamina D: ecco i campanelli d’allarme che non devi assolutamente ignorare

Se non stai assumendo abbastanza vitamina D il tuo corpo ti da alcuni segnali chiari: ecco quali sono e come riconoscerli.

Per funzionare bene, il nostro organismo ha bisogno di assumere quotidianamente diversi nutrienti, tra cui rientrano anche le vitamine. E, inoltre, tra le diverse vitamine che andrebbero assunte regolarmente, si trova la vitamina D, che va a intervenire in svariati processi metabolici.

Si tratta di una vitamina particolarmente importante e tutte le cellule del nostro organismo contengono un recettore specifico per riceverla. La vitamina D interviene sulla salute dei nervi, dei muscoli, delle ossa e del sistema immunitario. Questa vitamina viene in parte prodotta dal nostro organismo, in parte assunta grazie ai cibi che mangiamo e, se non dovessero bastare questi due modi, si possono assumere anche degli integratori.

Nel caso in cui non si stesse assumendo una quantità corretta di vitamina D per il funzionamento del proprio organismo, il corpo ci manderebbe alcuni segnali per farci capire che vi è un problema, ed è bene riconoscere quali essi siano in modo tale da sapere come comportarsi e come intervenire per stare meglio.

Avere una carenza di vitamina D: ecco come riuscire a capirlo

• Ti ammali spesso: ammalarsi con una certa frequenza, con influenza e raffreddore oppure con problemi alle vie respiratorie, indica che i livelli di vitamina D, in particolare modo durante l’autunno e l’inverno, sono notevolmente scesi, soprattutto per via di una minore esposizione al sole

• Ti senti spesso stanco e affaticato: una carenza di vitamina D può causare questi problemi, oltre che a peggiorare parecchio la qualità della vita, visto che potrebbe aumentare il rischio di iniziare a soffrire di fatica cronica e potrebbe presentarsi molto più facilmente il mal di testa

• Provi dolore alle ossa: il dolore alle ossa alle articolazioni o alla zona lombare potrebbe indicare una carenza di questa vitamina. Sul lungo periodo questo problema potrebbe diventare un’osteoporosi e bisogna quindi riuscire a intervenire prima che ciò accada. Il dolore alle ossa è molto diverso da quella ai muscoli, visto che è molto più profondo e risulta essere più pungente

• Ti senti più irritabile e hai l’umore a terra: alcuni studi hanno identificato una correlazione tra la carenza nella vitamina D e la depressione. Ovviamente non si tratta dell’unica ragione che può scatenare l’insorgenza della depressione, ma di una delle possibili cause, visto che la vitamina D contribuisce ad aiutare i neurotrasmettitori del cervello a produrre la serotonina che equilibra l’umore.