La scienza è ancora confusa, la domanda resta la stessa: in amore gli opposti si attraggono?

Uno degli interrogativi che ci poniamo maggiormente è se gli opposti si attraggono. Ora anche la scienza sta tentando di dare delle risposte

Quante volte ce lo siamo chiesti senza mai trovare una risposta che ci possa soddisfare. In effetti se ci fermassimo a pensare, ci renderemo conto che tanti detti popolari sono stati inventati apposta per rimanere ben impressi nelle nostre menti e diventare di uso costante, quasi come fossero una consuetudine. Uno di questi detti ha a che fare con l’amore e con le relazioni di coppia. “Gli opposti si attraggono”: quante volte abbiamo sentito pronunciare queste parole che ormai risuonano comuni davvero a tutti.

Potremo far finta di non tenere in considerazione questo detto popolare, ma in realtà nei fatti ci rendiamo conto che è riuscito a permeare ed a condizionare in modo non indifferente tutta la nostra vita relazionale e sociale, nonché a condizionare i nostri comportamenti. Quando cerchiamo infatti di instaurare dei contatti con delle persone che non conosciamo, siamo sempre alla ricerca dei lati del carattere che potremmo avere in comune con queste e soprattutto dei lati che ci possono rendere differenti e in contrapposizione. Questo perché tendiamo a credere che a causa delle diversità, potremmo finire per trovarci male o per litigare con gli altri.

Cosa dice la scienza sul detto “gli opposti si attraggono”

Anche la scienza ha tentato di studiare la condizione degli opposti e quanto riesca in effetti ad incidere sui nostri rapporti sociali. Potremo quindi forse smettere finalmente di tormentarci con il concetto di diversità? Dovremmo considerare infatti che una relazione di coppia è fatta di tante cose: fiducia, stima, complicità, comprensione. Perciò, l’attrazione in sé per sé potrebbe non essere un elemento per forza determinante al fine di stare bene con qualcuno.

Del resto sentiamo di non poter ignorare del tutto questo fatto. Il segreto, dice la scienza è riuscire a trovare il giusto equilibrio tra le caratteristiche diverse e quelle simili, perché anche se si è troppo simili si può finire di cadere nella monotonia, che per la coppia è come un labirinto senza via d’uscita. Lo sbaglio è quello di credere che per innamorarsi si deve per forza avere dei punti in comune.

Ma non è così, perché avere delle diversità di interessi ci permette ci confrontarci con il partner, di metterci in discussione, di rivedere dei nostri punti di vista sbagliati. Invece per quanto riguarda il carattere delle persone, talvolta essere simili può aiutare maggiormente. In ogni caso è importante non concentrarsi troppo su questi aspetti e pensare di più alla qualità del rapporto con l’altro.