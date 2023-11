Il cioccolato è un potente dimagrante e ti sazia se lo mangi in questo modo: dimagrisci subito senza fatica

Avresti mai immaginato che il cioccolato può farti dimagrire? Svelato finalmente il segreto per perdere peso con gusto.

Questo particolare alimento, realizzato a partire dall’estratto delle fave di cacao, e dal gusto naturalmente dolce, intenso, avvolgente e saporito, che conquista qualsiasi palato, a quanto pare, oltre a essere buonissimo, possiede anche molte proprietà che favoriscono la perdita di peso. Scopri subito come sfruttarlo per tornare in forma senza rinunce.

Se ne hai abbastanza delle diete drastiche e sei un autentico goloso, o se sei una buona forchetta, ma vuoi cercare di liberarti dei chili di troppo, accumulati magari nel tempo dovresti mangiare cioccolato. Può sembrare un paradosso invece è proprio così: ecco perché aiuta a dimagrire, come e quanto mangiarne per perdere peso senza troppa fatica.

Cioccolato, come dimagrire mangiando l’alimento più goloso di tutti

Il cioccolato può aiutarti davvero a dimagrire, e se conosci le sue proprietà, puoi sfruttarlo come valido alleato nella perdita di peso.

Gli studi hanno dimostrato che il consumo frequente di piccole quantità di cioccolato fondente è utile per la perdita di peso, perché può aiutare ad abbassare il valore del BMI nel tempo. Questo valore indica la massa corporea. Grazie al cioccolato ti sentirai più felice, e il motivo è che il consumo abituale di cioccolato favorisce la produzione di un ormone chiamato serotonina. La sensazione prodotta dal rilascio di serotonina fa sentire meno il peso della dieta.

Mangiando cioccolato avrai anche più energie e voglia di fare allenamento. Questo aspetto è davvero molto importante, perché l’attività fisica gioca un ruolo fondamentale nella perdita di peso corporeo.Se segui una dieta ipocalorica, che è l’unico regime alimentare utile a dimagrire, potresti avere cli di energia, attacchi di fame. Il cioccolato ti aiuterà in questo senso, perché favorisce il senso di sazietà, aiutandoti a mangiare di meno, e anche ad avvertire meno la voglia di dolci e di snack ipercalorici.

Quando cerchi di perdere peso, e segui un’alimentazione che prevede un introito calorico al di sotto del tuo dispendio energetico, inevitabilmente produci un ormone chiamato cortisolo, ovvero l’ormone legato all’insorgere dello stress. Se sviluppi molto cortisolo, avrai maggiore appetito e, questo per tanti soggetti porta addirittura alle “abbuffate”. Il consumo di cioccolato fondente aumenta i livelli di endorfine e serotonina nel cervello, il che può aiutare a ridurre la sensazione di ansia e bassare i livelli di stress.

Per tutte queste valide ragioni, conviene inserire il cioccolato nella tua dieta. Chiaramente devi mangiarne una quantità tale che ti consenta di rispettare l’introito massimo stabilito dal tuo piano alimentare, senza eccedere.