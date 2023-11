Ingrassi anche se mangi poco? Potresti avere una di queste malattie

Se tutti i nostri sforzi di rimanere in linea, di non accumulare grasso, sono vani, nonostante uno stile di vita complessivamente encomiabile, allora dobbiamo iniziare a insospettirci

Dovremmo ormai saperlo: mantenere una linea adeguata, un peso forma confacente alla nostra corporatura non dovrebbe essere solo una questione estetica. Qualcosa che facciamo per vederci più belli e più belle o, magari, in vista della tanto temuta prova costume. Si tratta, invece, in primis di una questione di salute. E se ingrassiamo mangiando poco, allora dovremmo farci qualche domanda, perché potremmo essere afflitti da una di queste malattie, senza saperlo.

Tanti di noi cercano di curare la linea, innanzitutto con l’alimentazione. La prima attività per modellare il nostro corpo, infatti, si fa a tavola. In primis con le quantità, che devono sempre essere moderate. In secondo luogo con la qualità del cibo, quindi evitando grassi, ma anche alimenti ultra-processati e prediligendo frutta, verdura e fibre.

Ma se tutti i nostri sforzi di rimanere in linea, di non accumulare grasso, sono vani, nonostante uno stile di vita complessivamente encomiabile, allora dobbiamo iniziare a insospettirci. Ingrassare anche se mangiamo poco, infatti, potrebbe essere indice di una di queste malattie.

Se ingrassi anche mangiando poco, potresti avere una di queste malattie

Anche se facciamo attività fisica e prestiamo attenzione alla tua dieta, potremmo aumentare di peso. Potrebbero esserci molte ragioni, ma la verità è che ci sono malattie che potrebbero aver già colpito il nostro corpo e, quindi, farci aumentare di peso. Andiamo ad analizzarle: ne abbiamo individuate dieci.

Per primo parliamo dell’ipotiroidismo, sindrome dovuta ad una insufficiente azione degli ormoni tiroidei a livello dei vari tessuti, che determina uno squilibrio in tutto l’organismo. Potremmo soffrire poi della sindrome dell’ovaio policistico, ovviamente nelle donne: alterazione funzionale del sistema riproduttivo data dall’aumento degli ormoni maschili (androgeni). Sempre per ciò che riguarda le donne anche la menopausa, momento fisiologico della vita della donna, che coincide con il termine della sua fertilità e che può portare a ingrassare.

Ha (purtroppo) bisogno di poche presentazioni il diabete, che, come ben sappiamo, è spesso collegato a fenomeni di obesità. Discorso analogo per i problemi cardiaci. Molto meno conosciuta, invece, la malattia di Cushing, che insorge quando nell’organismo sono in circolo eccessive dosi di ormoni glucocorticoidi, in particolare il cortisolo. Anche la depressione può impedirci di dimagrire, peraltro è spesso collegata con disturbi alimentari. Attenzione, poi, alle apnee notturne, che non facendoci riposare bene alterano il nostro metabolismo.

L’insufficienza renale è quella condizione in cui i reni non riescono più a svolgere la propria funzione, che consiste nella regolazione dell’equilibrio idrico e salino: essa può portarci anche a ingrassare, sebbene la nostra alimentazione sia moderata e sana. Infine, può essere causa di chili in eccesso, l’ipogonadismo, che si caratterizza per una scarsa funzionalità del testicolo nelle sue due funzioni principali.