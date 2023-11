Zara, gli svuotatasche diventano un elemento di design: belli e costano poco

Utili e decorativi, gli svuotatasche sono gli accessori a cui non puoi rinunciare per un ambiente ordinato e di design.

Lo svuotatasche è uno di quegli accessori dalla presenza discreta, quasi impercettibile, ma capaci di definire lo stile di un ambiente, fin dal primo sguardo. Nati con finalità pratiche di organizzazione e ordine, gli svuotatasche adesso sono un accessorio immancabile. Un piccolo oggetto come questo può arricchire il design della tua casa e aiutarti a mantenere tutto l’essenziale a portata di mano.

La storia di questo accessorio risale al XVIII secolo, più precisamente al 1749, quando lo svuotatasche aveva le fattezze di un tavolino su cui riporre gli oggetti di uso quotidiano da utilizzare dentro e fuori casa. Oggi è un complemento d’arredo irrinunciabile per la sua praticità e può avere molteplici utilizzi. L’ingresso di casa però non è l’unico posto dove si può posizionare quest’utilissimo oggetto.

La camera da letto è una delle stanze di casa in cui uno svuotatasche può rivelarsi molto utile. Lo si può utilizzare per appoggiare gli accessori quotidiani, come bracciali, anelli, orecchini, orologi e molto altro. In salotto può diventare un comodo contenitore chic per cioccolatini o caramelle da offrire agli ospiti, mentre in cucina può rivelarsi utile per appoggiare i gioielli ed evitare che si rovinino cucinando o lavando le stoviglie.

Gli svuotatasche di Zara: design e praticità

Se stai cercando degli svuotatasche con un design particolare da adattare anche agli ambienti più moderni, la linea proposta da Zara Home è perfetta per te. Il mood vintage caratterizza buona parte della collezione, ma non mancano complementi d’arredo con un tocco irriverente e moderno. I materiali utilizzati sono di ottima qualità, con una propensione particolare nei confronti del legno e della ceramica al costo di circa 20 euro.

Zara Home propone una serie di svuotatasche che ben si adattano a qualsiasi tipologia di arredamento e di ambiente. Molte delle forme sono essenziali, semplici, perfette per design classici e minimal, ma anche per case con arredamenti più tradizionali. Questi piccoli accessori si trasformano anche in decorazioni giocose con forme originali, perfetti per portare un tocco di originalità alla propria casa.

Con l’uscita della nuova collezione, l’azienda lancia anche gli svuotatasche in marmo, estremamente eleganti e versatili. Questo materiale è perfetto per chi cerca un accessorio da poter utilizzare in diversi modi e con scopi prettamente decorativi. Gli svuotatasche in marmo si adatto ad arredamenti di design o dove si crea una commistione tra classico e stile moderno.