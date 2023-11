Risparmi tanto cibo e tantissimo denaro con questo trucco nel frigo semplicemente geniale

Puoi davvero riuscirci se utilizzi questo trucco nel frigo: ecco come risparmiare tanto cibo e tantissimo denaro

I tempi che stiamo vivendo sono particolarmente difficili. L’inflazione che ormai da due anni si è abbattuta sull’Europa ha prodotto un aumento dei prezzi vertiginoso sia al supermercato che sulla bolletta.

Non è un mistero il fatto che molte famiglie non riescano sempre ad arrivare alla fine del mese e che in tanti sono costretti a stringere la cinghia per andare avanti. Ma oggi vogliamo proporti un trucco del frigo che ti permetterà non solo di risparmiare cibo, ma anche tantissimo denaro. Se vuoi avere un’arma in più prova questo metodo e gioca di anticipo.

Con il trucco del frigo risparmi tantissimo

Fare la spesa è diventato un vero e proprio incubo. Se fino ad uno o due ani fa andare al supermercato era un piacere, adesso i prezzi aumentati ovunque non permettono alle famiglie di fare acquisti in serenità. Ma nonostante questo il fenomeno dello spreco del cibo è ancora vivo e vegeto e sono in molti che continuano a gettare via cibo inutilmente. Ecco perché vogliamo mostrarti questo trucco che non solo ti permetterà di non gettare via troppo cibo, ma anche di risparmiare denaro.

Buttare via cibo come frutta e verdura è un vero peccato, soprattutto quando stiamo vivendo un periodo così difficile dal punto di vista economico. Tuttavia, il segreto è spesso quello di cambiare approccio utilizzando dei metodi che stanno diventando piuttosto famosi, soprattutto sui social. Ultimamente, infatti, stanno spopolando sul web video di creator che mostrano i metodi migliori non solo per non gettare via cibo e sprecarlo, ma anche per risparmiare denaro e avere un numero maggiore di soldi alla fine del mese. Il primo consiglio che tutti forniscono è quello di comprare più volte alla settimana e poco.

In questo modo riuscirete a consumare con più facilità le cose fresche, come appunto frutta e verdura. Il secondo trucco molto utile è quello di acquistare un contenitore di plastica piuttosto capiente e metterci al suo interno tutti quegli alimenti che sono vicini alla scadenza. Stiamo parlando ovviamente del latte, delle cipolle e di qualsiasi altro alimento che stavi per buttare. Su questo contenitore poi è necessario scrivere usando caratteri grandi “da consumare velocemente“.

Quando aprirete il frigo avrete quindi una sorta di memorandum che vi ricorderà cosa è meglio consumare in fretta. In questo modo eviterete non solo di sprecare cibo, ma anche di acquistare altro che, altrimenti, non sarebbe servito.