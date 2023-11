Mani e braccia che formicolano: non ignorare questo sintomo, potrebbe indicare qualcosa di serio

Se ti capita di sentire formicolio alle braccia o alle gambe non ignorarlo. Può essere il sintomo di qualcosa di grave.

Avvertire formicolio alle braccia o alle gambe può essere un sintomo comune anche se in alcuni casi non va sottovalutato perché potrebbe essere il campanello d’allarme di qualcosa di più grave.

Nella maggior parte dei casi questa sensazione di formicolio agli arti non è qualcosa di preoccupante. Tuttavia, secondo il dottor Francesco Passarelli, responsabile dell’Unità di neurologia presso l’ospedale San Giovanni Calibita Fate Bene Fratelli di Roma ci sono casi in cui il formicolio non va assolutamente sottovalutato.

Formicolio alle braccia o alle gambe: in questo caso non va sottovalutato

Sarà capitato a tutti più di una volta nella vita di avvertire formicolio alle braccia alle mani alle gambe o ai piedi. Generalmente questa sensazione di intorpidimento degli arti è dovuto allo schiacciamento di un nervo.

In genere, si manifesta quando si sta in una posizione scorretta per troppo tempo: lo schiacciamento del nervo determina l’intorpidimento degli arti. Di conseguenza, quando cambiamo posizione, ci accorgiamo di questa sensazione di formicolio che dura qualche secondo.

In gergo tecnico la sensazione di formicolio agli arti si chiama parestesia. Se il formicolio degli arti si verifica in maniera “continua, simmetrica e nella parte periferica di gambe e braccia avremo una diagnosi di polineuropatia. Se invece il formicolio è lungo una radice nervosa potremmo avere una sciatica o un problema simile; oppure potrebbe esserci l’interessamento di un unico nervo che provoca una nevrite” spiega il dottor Francesco Passarelli.

Se invece la parestesia colpisce una sola parte del corpo all’improvviso “si può pensare a un coinvolgimento cerebrale come un’epilessia parziale”.

Purtroppo può accadere che formicolio sia legato anche ad altre cause come la presenza di tossine o l’assunzione di farmaci e alcol. Alcune tossine come l’arsenico, il tallio, il mercurio o i liquidi antigelo possono provocare il formicolio agli arti. In questo caso è necessario intervenire con urgenza.

Anche i farmaci possono causare questa sensazione di formicolio alle mani o ai piedi e generalmente solo coinvolti i medicinali utilizzati per la cura del cancro, dell’AIDS, per le convulsioni, per i problemi cardiaci o per la pressione sanguigna alta.

Infine tra le cause che possono determinare un danneggiamento del tessuto nervoso non è da escludere l’alcol. Bere elevati quantitativi di alcool può determinare una neuropatia alcolica. Il formicolio può essere legato anche alla carenza di alcune vitamine o alla presenza di malattie infettive autoimmuni oppure al diabete. Per questo motivo se avverti un formicolio agli arti che di dura per almeno due giorni è necessario che tu ti rivolga ad un medico.