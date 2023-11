10.000 passi al giorno ti tengono in forma ed in salute e questi sono 5 modi facili per farli

Tanti indicano la soglia dei 10.000 passi al giorno come quella per star bene: ecco come raggiungerla facilmente con cinque semplici trucchi

È ormai piuttosto consolidata, tanto nella letteratura scientifica, quanto nella consuetudine, la convinzione che camminare faccia bene alla salute. In particolare, spesso si fissa la soglia dei 10.000 passi al giorno per poter avere effettivamente dei benefici sul corpo e sulla mente. Facile a dirsi, un po’ meno a farli. Anzi no. Ci sono cinque modi molto semplici di raggiungere questo numero e, quindi, fare il pieno di salute.

Raggiungere un obiettivo giornaliero di 10.000 passi è un ottimo modo per iniziare a star bene. Sono concordi un po’ tutti gli studiosi. Questo obiettivo aiuta a rimanere attivi, a bruciare calorie e a condurre uno stile di vita più sano. Tuttavia, potrebbe sembrare difficile raggiungere quel numero ogni giorno, soprattutto se abbiamo un lavoro sedentario o un programma fitto di impegni. La vita di tutti i giorni, infatti, ci mette sempre tanti paletti.

Ma, come ormai dovremmo sapere un po’ tutti, volere è potere. E, allora, ecco cinque semplici modi per completare l’obiettivo di 10.000 passi che dovremmo porci.

Come fare 10.000 passi al giorno

Una prima azione da svolgere è quella della passeggiata mattutina. Iniziare la giornata così è un ottimo modo per svegliarsi, prendere una boccata d’aria fresca e dare un tono positivo alla giornata. Che si tratti del nostro quartiere, di un parco vicino o anche di una breve passeggiata sul posto di lavoro, una passeggiata mattutina può dare la spinta al conteggio dei passi. Passeggiata mattutina, ma passeggiate anche all’ora di pranzo.

Usiamo la pausa pranzo come un’opportunità per registrare alcuni passaggi. Magari con un collega o una collega in un bar, in un parco o in qualsiasi area piacevole intorno al posto di lavoro nelle vicinanze. Questo aiuterà a bruciare calorie per perdere peso e faciliterà la digestione del cibo accelerando il metabolismo.

Ma, come accennato, parlavamo di semplici gesti giornalieri, uno di questi è usare le scale. Scegliere le scale invece degli ascensori o delle scale mobili quando possibile contribuirà ad avvicinarci alla soglia dei 10.000 passi. Salire le scale è un ottimo modo per aumentare il numero di passi e allo stesso tempo allenare bene i muscoli delle gambe. Questo piccolo cambiamento può accumularsi durante il giorno. Se il lavoro lo consente, rispondiamo alle telefonate o conduciamo riunioni mentre siamo in movimento. Possiamo passeggiare per il tuo ufficio, rispondere alle chiamate all’esterno o tenere riunioni camminando. Questo non solo ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo di passi, ma può anche aumentare la creatività e la produttività.

Infine, per darci il senso dell’impegno, possiamo tenere traccia dei progressi con un contapassi o un’app ad hoc. Tenere d’occhio il conteggio dei passi giornalieri può essere motivante e rendere più facile raggiungere l’obiettivo di 10.000 passi. Incorporare queste semplici strategie nella routine quotidiana può aiutare a raggiungere l’obiettivo di 10.000 passi senza la necessità di un allenamento intenso o di un cambiamento importante nello stile di vita.