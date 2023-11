Hai un gatto che ama stare sul balcone? Ti consigliamo come mettere in sicurezza le ringhiere

Il tuo gatto è coraggioso e si avventura spesso sul balcone? Attenzione! Devi mettere in sicurezza le ringhiere o corri un rischio.

I nostri amici a quattro zampe ci regalano tante emozioni e ci fanno tanta compagnia, ma a volte ci fanno anche preoccupare. In fondo sono un po’ come i nostri figli e per questo motivo sentiamo un grande senso di protezione dei loro confronti. È normale avere ansia quando li lasciamo soli, quando non possiamo proteggerli da tutti i pericoli e sono particolarmente vivaci e giocherelloni. Con i gatti, poi, è tutta un’altra storia.

I gatti tendono ad essere molto indipendenti e a non ascoltare i rimproveri del padrone, anche quando sono fatti a fin di bene. Sono animali curiosi che amano esplorare, arrampicarsi, saltare e sono molto più agili di quanto pensiamo. Tuttavia, soprattutto i mici abituati a stare in casa non sono consapevoli di tutti i pericoli che li circondano, come quello di stare a metri e metri d’altezza. Ecco perché dovreste mettere in sicurezza il balcone.

Se avete un gatto, mettete in sicurezza il vostro balcone: ne va della loro vita

Per i gatti domestici il balcone è un vero e proprio parco giochi. Possono guardare gli uccelli che volano sopra le loro teste, annusare odori che in casa non troverebbero, osservare curiosi che cosa combina il vicino, il dirimpettaio e tutti i rumori e i movimenti della strada. Possono sdraiarsi al sole nelle giornate più calde e osservare la pioggia al calduccio, da dentro, durante quelle più fredde. Insomma, sono felici come una Pasqua!

Ma siamo noi padroni ad essere un po’ meno felici e un po’ più apprensivi quando abbiamo un gatto che esplora il balcone e magari tende a passeggiare sulla ringhiera. Un vizio che hanno quasi tutti i mici e che ci spaventa tantissimo. E come fare per evitare che succeda qualcosa di brutto ai nostri amici pelosi? Basta mettere in sicurezza il balcone!

Potete optare per diverse soluzioni, ad esempio una rete che copra l’intera lunghezza del balcone e che impedisca ai mici di passare tra le sbarre, soprattutto se sono ancora cuccioli. Se vuoi evitare che passeggi sulla ringhiera o che lo faccia in sicurezza, puoi erigere dei pannelli in plexiglass che superino l’altezza del balcone, in modo che il micio abbia una “parete” su cui appoggiarsi e che sia trasparente per poter comunque guardare fuori.