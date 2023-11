Roberto Mancini, alla scoperta del garage faraonico dell’ex CT dell’Italia

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana presenta un garage a dir poco faraonico: andiamo alla scoperta della auto di Roberto Mancini

Roberto Mancini non ha lasciato un bel ricordo in Nazionale, eccezion fatta per la meravigliosa parentesi dell’Europeo. Durante l’ultima estate, l’allenatore di Jesi è finito su tutti i giornali per la decisione di lasciare l’incarico di ct dell’Italia e accettare la proposta avanzata dall’Arabia Saudita.

Uno scenario che nessuno si aspettava, di conseguenza ha generato numerose critiche nei confronti del tecnico ex Inter. Ma qualcosa si era rotto ormai e, inevitabilmente, pesava ancora parecchio la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Mancini era stato in grado di rivitalizzare gli Azzurri, però dopo l’indimenticabile trionfo a Wembley non ha saputo trovare il modo di andare avanti. E alla fine ha optato per la separazione peggiore possibile, una modalità che sicuramente si poteva evitare. Ora è necessario andare avanti, evitando di vivere nel passato.

Mancini, dal canto suo, cerca di godersi a pieno la nuova avventura in Arabia Saudita, inoltre il trainer classe ’64 continua a coltivare la propria passione per le automobili di lusso. Nel suo garage vi è uno splendido modello di Maserati Levante Trofeo, il quale fu svelato nel Salone dell’automobile di Ginevra nel marzo del 2016 e venne messo in vendita con un unico allestimento.

Il SUV in argomento presenta vari dettagli alquanto costosi, come i gruppi ottici bixeno con luci diurne a LED, il sistema infotainment ‘MTC Plus’ con display touchscreen da 8,4 pollici, interni in pelle e sospensioni pneumatiche targate Shyhook. Per quanto concerne, invece, il piano sicurezza, Maserati Levante Trofeo rappresenta il top: dispositivi ‘ADAS’, servosterzo elettrico e il sistema Highway Assist. Insomma, un vero e proprio gioiello da custodire attentamente.

Mancini e la Maserati Levante Trofeo: i dettagli del SUV dell’ex ct

Il motore, di origine Ferrari V8 biturbo, sprigiona 580 cavalli di potenza, 730 Nm di coppia tra i 2.500 e i 5.000 giri. Ciò consente all’auto di rendersi protagonista di performance assolutamente pazzesche. Entrando più nello specifico, la Maserati Levante Trofeo è in grado di passare dagli 0 km/h ai 100 in appena 4,1 secondi.

Mentre la top speed ammonta a circa 302 km/h. Aggiungiamo che il SUV è composto da finiture in fibra di carbonio e richiami al racing come le palette del cambio e la pedaliera sportiva. Roberto Mancini acquistò tale modello nell’estate del 2020, recandosi nella storica concessionaria Samocar SpA di Roma.

Neanche a dirlo, il tecnico di Jesi tiene particolarmente alla sua Maserati, ma apprezza parecchio pure la Porsche 911 Turbo Coupé. Veicoli che si distaccano prepotentemente da quella che fu la prima macchina di Mancini, ossia una modesta Lancia Y10. Di strada l’ex ct ne ha percorsa tanta da allora.