Chiara Ferragni celebra un importante anniversario, ma l’attenzione viene distolta dal dettaglio hot

Sui social Chiara Ferragni festeggia un importante anniversario ma i suoi tantissimi fan notato perlopiù il piccante dettaglio, di che si tratta.

Il suo seguito sui social è in continuo aumento, Chiara Ferragni con il suo modo di fare e la sua incantevole bellezza riesce a farsi amare sempre più. Oggi sul suo profilo Instagram conta 29,6milioni di follower, questi quotidianamente le manifestano moltissimo affetto e sostegno, nemmeno le critiche mancano mai ma lei cerca di non dare mai peso ai negativi commenti degli haters.

La meravigliosa influencer e imprenditrice in questi anni ha conquistato un incredibile successo, l’abbiamo vista anche sul piccolo schermo al Festival di Sanremo. Nella precedente edizione ha affiancato per ben due serate Amadeus e Gianni Morandi sul famoso palco dell’Ariston, un’esperienza che l’ha davvero resa felice e orgogliosa. Chiara Ferragni condivide sempre la sua quotidianità con tutti coloro che la seguono e la amano, quando si mostra con la sua bellissima famiglia conquista sempre moltissimi like e commenti pieni di affetto, fa impazzire tutti anche quando si mostra in versione sensuale e ammaliante.

Chiara Ferragni festeggia un anniversario importante, il piccante dettaglio non sfugge ai fan

Spesso sul suo profilo Instagram la bellissima influencer si mostra con outfit super sensuali che mettono in risalto il suo corpo da favola oltre alla sua splendida bellezza. Sono in molti a pensare che non risulta mai volgare, altri invece la attaccano e la criticano perché spesso mostra un po’ troppo.

Nel post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram Chiara Ferragni è seduta sul letto e si lascia ammirare in tutta la sua bellezza mentre è in posa. Nella didascalia ci ha tenuto a congratularsi con un noto brand per un importante anniversario, quale? Festeggiano dieci anni dal lancio dell’iconico ‘Teddy Coat’. Ha anche fatto sapere che questo è uno dei suoi cappotti invernali preferiti ed è il più comodo, più caldo e alla moda che si possa desiderare.

Per il noto evento lei ne ha indossato uno elegante bianco, mentre è seduta sul letto lo lascia scivolare un po’, il suo outfit è total white. Sotto il cappotto indossa ampi pantaloni e un attillato top che ha catturato non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan. Il motivo? I suoi seguaci hanno subito notato che il top è trasparente e lascia intravedere praticamente tutto, sotto il reggiseno è assente. Il piccante dettaglio ha lasciato tutti senza fiato, anche questa volta con la sua sensualità e la sua incredibile bellezza ha steso chiunque.