Gonna sagomata e giubbottino di pelle, Carolina Stramare fa impazzire tutti con il suo outfit

Ex Miss Italia, Carolina Stramare è una delle donne più amate, soprattutto sui social: il suo look su Instagram sta mandando in visibilio i fan

La colpa è nostra che continuiamo a sorprenderci. È proprio così: seguiamo da molti anni ormai Carolina Stramare e ogni suo post, ogni sua foto, sono un colpo alle nostre coronarie. Non ci abitueremo mai alla sua bellezza. E siamo certi che anche voi la pensiate così: guardate voi stessi questa foto, tratta dal profilo Instagram della nostra beniamina. Un outfit di quelli che non si dimenticano.

24 anni, compirà 25 anni all’inizio del 2024, ma famosissima già da diverso tempo, la nostra Carolina, che vince l’80esima edizione di Miss Italia nel 2019, dando vita, così, a una carriera di modella che sembra non avere proprio alcun limite. Del resto, per lei, incoronata a Salsomaggiore Terme da una grandissima del cinema italiano (nonché ex reginetta) come Gina Lollobrigida, gli auspici non potevano essere migliori.

Sono numerosi i casi di Miss Italia che, dopo essere state incoronate, non sono riuscite a sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo. Non è affatto la situazione di Carolina Stramare che, negli anni successivi, è scelta, per esempio, nel cast di “Scherzi a parte”, storica trasmissione Mediaset, in quest’occasione condotta da Enrico Papi. Ma troviamo la nostra Carolina anche come concorrente del reality show “Pechino Express”, uno dei più amati e divertenti della televisione italiana degli ultimi anni.

Carolina Stramare: outfit indimenticabile

Insomma, non sorprende che una giovane e bellissima donna come Carolina Stramare possa essere lanciatissima nel mondo della moda e della bellezza, in generale. Sempre più aziende e sempre più brand, infatti, la scelgono per pubblicizzare, soprattutto tramite i social network, i propri prodotti. E il ritorno è assolutamente assicurato.

Questo perché Carolina Stramare è seguitissima dal popolo del web e dei social. La foto che vi proponiamo oggi, infatti, è tratta proprio dal profilo Instagram ufficiale dell’ex Miss Italia e ha ottenuto in pochissime ore oltre 12mila like e un numero imprecisato di commenti e interazioni.

Questa volta, però, nessuna passerella, nessun set fotografico, ma la vita reale. La foto che vi proponiamo, infatti, ritrae la nostra bellissima Carolina in strada, in un look di tutti i giorni. Di tutti i giorni per una come lei, evidentemente. Una icona di bellezza e di glamour come l’ex reginetta non potrà mai essere sciatta: e, infatti, la gonna sagomata e giubbottino di pelle non possono che colpire profondamente i fan e followers. “Scrivi una didascalia…” è il messaggio di accompagnamento alla foto. No, noi preferiamo ammirare a bocca spalancata.