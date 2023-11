Quanti minuti al giorno di movimento occorrono davvero per mantenere il tuo corpo in salute: non c’è nulla di cui spaventarsi, anzi

Se vuoi mantenerti sano e forte, la componente indispensabile è il movimento quotidiano. Ecco quanto ne serve, ogni giorno

Per una vita lunga, sana e forte è indispensabile conoscere quali sono le abitudini da fortificare, poiché sane e protettive e quali invece a lungo andare possono causare conseguenze dannose. Innanzitutto è importante alimentarsi bene, preferendo cibi poco lavorati e materie prime semplici come frutta e verdura, cereali integrali e legumi a carni bianche e rosse, piatti già pronti o insaccati. C’è poi la questione del movimento: ecco quanto è necessario farne, ogni giorno.

Se pensiamo ai nostri antenati, capiamo subito che non siamo fatti per stare seduti otto ore di fronte a un PC ma siamo pensati per muoverci, per correre e per compiere dei gesti e delle azioni mediante il nostro corpo. La modernità, però, ci porta ad essere sempre più sedentari ed è nostra responsabilità interrompere questa sedentarietà con del movimento, sano ed equilibrato: ecco quanti minuti ne servono ogni giorno per stare bene.

Muoviti e starai bene: ecco quanto tempo al giorno

Secondo uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, bastano 20 minuti al giorno per contrastare il rischio di mortalità normalmente associato allo stile di vita sedentario. Ma cosa si intende con 20 minuti al giorno di attività fisica? Ovviamente non si parla di sport estremi, poiché è sufficiente fare quel poco che permetta al cuore di aumentare il proprio battito cardiaco: una camminata veloce, una corsa, una risalita delle scale a passo sostenuto o anche una nuotata sono attività perfette in questo senso.

Uno studio ha voluto tastare come l’attività fisica possa modificare l’associazione tra tempo sedentario e morte e, soprattutto, quanta attività fisica centrasse. Sono state analizzate le abitudini di 12mila persone: 2943 trascorrevano meno di 10.5 ore sedute al giorno; 6042 più di 10.5 ore sedentarie al giorno. Durante un periodo minimo di 5 anni, gli studiosi hanno registrato 805 morti: 357 appartenevano al primo gruppo, 448 al secondo.

Di fatto, quindi, stare meno seduti sembra allontanare il rischio di morte: “Piccole quantità di attività fisica da moderata a vigorosa, possono essere una strategia efficace per abbassare il rischio di mortalità derivante da uno stile di vita sedentario“, specificano gli studiosi. Nella quotidianità, quindi, preferire le scale all’ascensore e concedersi piccoli spostamenti a piedi invece che con l’auto o con i mezzi può essere salvifico, a lungo andare: provare per credere!