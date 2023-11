Maria Esposito di Mare Fuori: la sofferenza privata che nessuno conosceva

Un cambiamento repentino nella vita di Maria Esposito. Ha dovuto superare numerosi ostacoli, ecco la confessione sulla sua vita privata

Il suo personaggio in Mare Fuori ha raggiunto l’apice, ma ha dovuto anche attraversare un momento complicato nella sua vita privata. Ecco quello che nessuno conosceva, la verità dell’attrice napoletana Maria Esposito.

Mare Fuori ha raggiunto un successo incredibile con il cast che è stato accolto in maniera incredibile alla Festa del Cinema di Roma. L’attrice che ha ricevuto più applausi è stata senza dubbio la giovane napoletana, Maria Esposito, che ha compiuto pochi giorni fa i venti anni. Mare Fuori così ha raggiunto sempre più successo negli ultimi anni: inizialmente non c’era tanto appeal, ma tutto è esploso durante la pandemia con gli attori diventati beniamini molto amati dai giovani e non solo. Ora ci sarà una quarta serie, ecco

Mare Fuori, la verità di Maria Esposito: nessuno lo sapeva

Una rivoluzione totale con un cambiamento repentino nella propria vita: ecco cos’è successo nella sua vita privata, la sua confessione che ha lasciato tutti senza parole. Tutta la verità raccontata nelle ultime ore.

La giovane attrice napoletana ha conquistato il pubblico grazie al personaggio di Rosa Ricci, che è stata una delle protagoniste della serie tv che ha raccontato le storie di giovani rinchiusi nel carcere minorale di Nisida. Sul suo profilo Instagram la stessa Maria Esposito ha rivelato di aver iniziato l’anno con la convinzione di non farcela. Nei primi giorni ha avuto tante difficoltà visto che aveva l’anima distrutta come riportato anche dal settimanale Di Più: “Stavo attraversando cose più grandi di me. Nonostante ciò sono sempre arrivata sul set con un sorriso enorme”.

La stessa Maria Esposito è rimasta segnata dalla fine della storia con il suo ex Antonio Orefice, che ha partecipato anche lui a Mare Fuori con i due che si sono conosciuti sul set con il ragazzo che ha interpretato Totò. Ha dovuto faticare su se stessa per ritrovare la luce: “Non vedevo nessuno accanto a me”. Aveva un vuoto dentro, come ha rivelato più volte, e doveva respirare forte per ritrovare la sua voglia di andare avanti.

Ancora una volta ha messo in circolo tutta la sua grinta dimostrando tutta la sua forza che non credeva di possedere. Inoltre, i due ex hanno dimostrato di essere professionisti lavorando fianco a fianco senza problemi. I due saranno protagonisti nel musical di Mare Fuori, che sarà diretto da Alessandro Siani, con il debutto che arriverà il 14 dicembre al teatro Augusteo.