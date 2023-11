Devi cambiare il materasso? Scegliere quello giusto è fondamentale per il tuo benessere: i dettagli a cui fare attenzione

Se devi acquistare un nuovo materasso ma non sai come districarsi tra le varie scelte, ecco quali sono i criteri a cui devi fare riferimento

Per dormire bene è fondamentale avere un buon materasso, un buon cuscino e in generale una camera da letto che sia accogliente e che trasmetta relax e positività. Se credete che il vostro materasso sia il problema del vostro riposo poco soddisfacente e avete deciso che è giunta l’ora di sostituirlo, ecco qualche dettaglio da non sottovalutare al momento dell’acquisto.

Quando si acquista un materasso nuovo, non basta sceglierne la dimensione e la morbidezza o la durezza. Sono molti i fattori che vanno a determinare le sue caratteristiche e, quindi, il sonno che sa offrire a chi lo acquista. Conoscere quindi quali sono tutti gli aspetti da considerare permette di portarsi a casa un materasso perfetto per le proprie necessità: ecco una guida completa.

Cosa guardare in un materasso: così non sbaglierai più

Iniziamo dalla dimensione, aspetto essenziale: per un riposo perfetto, il materasso deve permetterci di distendere completamente sia le braccia che le gambe senza che queste arrivino ai bordi. Di fatto, quindi, deve avere una lunghezza e una larghezza di una ventina di cm in più rispetto alle proprie misure. C’è quindi quello a una piazza, largo 80/90 cm e lungo 190/200 cm; quello a due piazze, con una larghezza di 160/170 cm e una lunghezza di 190/200 cm o anche quello di una piazza e mezzo, con una larghezza di 120 cm e una lunghezza di 190 cm.

Da valutare anche l’altezza del materasso: quelli con uno spessore tra 20 e 30 cm sono quelli che assicurano il sostegno migliore, anche se in realtà anche il materiale è essenziale in questo tipo di discorso. Se il materasso è troppo rigido, infatti, potrà dare problemi alla colonna vertebrale e sensazioni di fastidio e dolore ma, se invece è troppo molle, potrebbe non assicurare il giusto sostegno e quindi favorire deformazioni alla colonna.

Importante è anche capire qual è la posizione che solitamente si assume mentre si dorme: a seconda di questa, si può scegliere un materasso specifico. Se ad esempio ci si corica sempre su un fianco, allora è importante che il materasso lasci la spalla sprofondare un po’, così che si sia comodi. Infine, è fondamentale provarlo prima di acquistarlo, senza farsi prendere dalla timidezza: solo così si saprà se è quello giusto!