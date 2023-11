È davvero più igienico mettere il cappuccio allo spazzolino? Quello che devi sapere

Forse hai sempre sbagliato a proteggere così il tuo spazzolino: rischi di portare alla bocca germi e batteri pericolosissimi.

Sai che il classico cappuccio che inseriamo sopra le setole può essere il nemico numero uno della salute dei tuoi denti e delle tue gengive? Magari dovresti smettere subito di usarlo. Ecco tutto quello che dovresti assolutamente sapere per proteggere davvero la tua igiene orale.

Lo spazzolino viene a contatto con la pareti della bocca, del palato delle gengive e della lingua, oltre che dei denti. Si tratta di una zona molto delicata del nostro corpo perché rappresentata da mucose, e nel cavo orale si sviluppano delle sostanze che, a contatto con i residui presenti sul cappuccio esterno, possono provocare danni: ecco cosa rischi e perché da adesso in poi non coprirai più il tuo spazzolino da denti.

Spazzolino, perché forse dovresti smettere subito di coprire le setole con il cappuccio

Lo spazzolino e il dentifricio vanno usati ogni giorno, dopo ogni pasto e dopo ogni spuntino. Per evitare che il cibo possa attaccare la placca dei denti occorre lavare i denti dopo circa mezz’ora da quando si è completato il pasto, e occorre lavarli anche prima di fare colazione. In questo modo infatti, le sostanze acide presenti negli alimenti non entreranno in contatto con l’ambiente che si viene a creare nel cavo orale durante la notte, e si proteggerà in maniera più efficace lo smalto dei denti e la salute delle gengive.

Oltre a queste buone norme che hanno a che fare con i gesti che compiamo quotidianamente per prenderci cura della nostra igiene orale però dobbiamo fare attenzione anche a qualcos’altro. Tutti noi siamo abituati a usare lo spazzolino e poi a sciacquarlo sotto l’acqua corrente, e a riporlo nel portaspazzolino coprendolo con il suo cappuccio.

Si tratta di un’azione banale e scontata forse, ma che in verità è rischiosa. Il motivo? Secondo il parere gli esperti di igiene dentale infatti, il cappuccio che copre le setole resta sempre un po’ umido, e questo crea l‘ambiente ideale per la proliferazione di germi e di batteri.

Ragion per cui dovremmo lasciare il nostro spazzolino a contatto con l’aria e non chiuso sotto un copri-spazzolino, a meno che non siamo in viaggio, perché in questo caso il cappuccio è funzionale a non far entrare le setole a contatto con oggetti potenzialmente sporchi. Il consiglio dei dentisti è quello di sostituirlo spesso per evitare di usare uno strumento sporco o usurato, ma di lasciarlo comunque senza cappuccio quando siamo in casa.