Mal di gola, finalmente rivelato il rimedio che ti può cambiare la vita

Siete anche voi delle vittime del mal di gola e non sapere in che modo fare per evitarlo? Ecco un rimedio che vi salverà

Tutti noi ne abbiamo sofferto almeno una volta nella vita e la maggior parte di noi continua molto spesso a manifestarlo. Colpisce nei modi più inaspettati, persone di tutte le età e non chiede il permesso.per farsi sentire dalle sue vittime. Stiamo parlando del mal di gola. Fin dalla più tenera età ne diventiamo i bersagli preferiti e cominciamo a lamentare questo fastidio e dolore che talvolta e a seconda dei casi può provocare anche delle conseguenze alquanto sgradevoli.

Ci sono persone che quando hanno il mal di gola, spesso iniziano a sentire un leggero bruciore alle tonsille che mano a mano, nel corso dei giorni, può diventare sempre più tagliente, fino ad arrivare al punto che ogni volta che si svolge la deglutizione, vengono percepite all’altezza e sulla superficie delle tonsille due tagli o ferite aperte. Esattamente come se le avessimo sulle dita. Per cui, la conseguenza è che tutta la bocca risentirà di questo stato infiammatorio che potrebbe generare anche diverse stomatiti o alito cattivo per la presenza di batteri che si insinuano e viaggiano per tutto il cavo orale.

Quale rimedio miracoloso viene consigliato per il mal di gola?

Ci sono poi quei mal di gola che partono dal naso e scendono fino alla laringe, e poi alla trachea, causando catarro, pizzicorio e tosse anche frequente.

Il mal di gola in tutti i casi può di certo alterare la temperatura normale, ma non è detto però che questa diventi febbre, a meno che non ci siano in atto altre forme d’infezione. Tutte le volte in cui sentiamo dolore alla gola, ci spaventiamo e non sappiamo come eliminarlo.

Vi sono come è noto diversi rimedi naturali per contrastare il mal di gola: quelli che conosciamo di più sono il miele che viene usato anche per le comuni influenze poiché schiude e anche il propoli che in gocce spray è molto efficace, ma anche fare dei gargarismi con il limone, che è il classico vecchio rimedio conosciuto da tutti fin da piccoli grazie alle nostre nonne.

Non è sempre d’obbligo assumere l’antibiotico per un semplice mal di gola, seppur forte che sia. Bisogna stare riguardati e coprirsi spesso la zona della gola. Il miele è lenitivo oltre che ad essere dolce, mentre la propoli possiede al suo interno una buona dose di polifenoli, che agiscono contro l’invecchiamento cellulare e combattono le infiammazioni.