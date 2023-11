I 2 trucchi che le persone molto intelligenti usano per ingannarti: se li conosci li eviti

Un’intelligenza emotiva spiccata porterebbe le persone ad essere maggiormente convincenti tanto da ingannarti.

Persone particolarmente convincenti tanto da riuscire ad ingannare e persuadere con molta facilità gli altri. Una comunicazione spiccata ed efficace che fa sì che le proprie ragioni possano essere non solo portate avanti, ma riscuotere un certo successo.

Un vero e proprio atto comportamentale che indurrebbe le persone a sostenere una tesi piuttosto che un’altra. No si tratta di manipolare gli altri, bensì di riuscire a comunicare efficacemente la propria posizione tanto da riuscire ad ottenere quello che si vuole. Questo comportamento può essere messo in atto dalle persone dotate di una spiccata intelligenza emotiva.

Forze frenanti e promotrici: l’arma per riuscire a raggiungere i propri obiettivi

Proprio Matt Abrahams, professore all’Università di Stanford ha messo in evidenza come ben due precise strategie possano davvero funzionare. Queste sono messe in atto da persone particolarmente intelligenti per riuscire a persuadere il prossimo e far valere la propria posizione.

Ciò che bisogna tenere in conto è che quando ci si trova davanti una possibilità di cambiamento due sarebbero gli ostacoli. In primis le forze frenanti che sono proprio quelle che impediscono di compiere una certa azione, perché limitano appunto la possibilità di compimento della stessa. Le forze promotrici, sono quelle che spingono a fare una certa azione per raggiungere lo scopo.

Per questo le persone che sono dotate di intelligenza sopraffina non andrebbero a far leva solo sulle forze promotrici, bensì su quelle frenanti per riuscire a raggiungere i propri scopi. Andando, quindi, ad osservare ogni minimo dettaglio, incamerare quelle che possono essere le abitudini e le propensioni altrui per poterle utilizzare a proprio vantaggio.

Non si tratta solo di un utilizzo volto ai propri scopi, ma di una possibilità di sfruttare tutte le armi possibili anche e soprattutto in quelle circostanze dove è necessario convincere per poter aiutare il prossimo a sentirsi meglio.

Ovviamente le persone che utilizzano sapientemente strategie persuasive sono quelle che si rivolgono alla persona giusta nel momento giusto, andando a far leva proprio su stimoli e sentimenti altrui. Per puntare sulla vincita di una gara basata su dei quiz, andranno a chiedere – in maniera persuasiva – di fare coppia proprio con chi è amante di quiz. Incamerando ogni informazione, riescono le persone molto persuasive, a ricordare ogni dettaglio e preferenza altrui, così da poterla sfruttare al momento opportuno.