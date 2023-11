Addobbare la casa e comprare i regali a più di un mese dal Natale: se lo fai, ora scoprirai il vero motivo nascosto

Sempre più persone addobbano la casa per Natale a più di un mese dal 25 dicembre. Ecco perché lo si fa e qual è il significato di quest’usanza

Siamo a novembre e per assaporare il clima natalizio c’è ancora da aspettare. Nonostante manchi più di un mese, però, le città si stanno già riempiendo di lucine per strada e sui balconi e alcune case hanno già l’albero di Natale, il presepe e la ghirlanda appesa alla porta. Non si tratta di una moda, ma della spasmodica voglia di respirare un po’ di serenità: ecco il motivo profondo per cui sempre più persone lo stanno facendo.

Siamo sicuri che anche a voi è balenata per la testa l’idea di approfittare di questi primi giorni di freddo per addobbare la casa in tema natalizio. Se qualcuno l’ha fatto per davvero, altri invece non riescono a superare la paura che sia troppo presto e decidono quindi di rispettare la data canonica dell’8 dicembre. Ecco però perché sempre più persone cedono ed anticipano il momento in cui la casa, finalmente, diventa natalizia!

Addobbi di Natale a novembre? Sì, ecco perché

Giusto per darvi qualche dato, pensiamo sia importante farvi sapere che ben il 40% degli italiani inizia a decorare la casa già a novembre, in vista del Natale.

Un terzo della popolazione, addirittura, inizia a preparare la festa del 25 dicembre tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, rispolverando i soprammobili e preparando i primi acquisti da fare, per i regali da scambiarsi. Se una parte della popolazione giudica tutto ciò come eccessivo, dall’altro lato c’è chi invece crede che per il Natale non sia mai troppo presto e che la gioia che regala sia impagabile, quindi è da sfruttare molto bene.

In realtà, infatti, secondo alcuni studi vedere la casa addobbata per il Natale regala una felicità difficile da replicare, in altre situazioni. Chi la vive e chi la percepisce sa che l’unico modo per goderne il più possibile è quella di lasciare gli addobbi in casa a lungo: per questo motivo, sempre più persone tendono a tirarli fuori a novembre e a rimetterli via verso la fine di gennaio. Le festività natalizie ricordano infatti la calda atmosfera famigliare, gli affetti e la serenità: privarsene sarebbe proprio un peccato.