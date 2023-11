Credi che sia un amico? Se si comporta così non lo è affatto: i segnali da tenere d’occhio

Ti sei mai chiesto se quello accanto a te è un vero amico? Se assume questi comportamenti non lo è affatto! Tienilo d’occhio.

L’amicizia è uno dei sentimenti, e dei doni, più preziosi che un essere umano possa manifestare e possa provare nella propria vita. Un sentimento davvero unico ed incredibile, che rende la vita di ognuno magica. Avere un amico, vuol dire avere quasi un ‘fratello’, una spalla su cui piangere nei momenti di sconforto più totali e soprattutto poter contare su quest’ultimo in modo incondizionato.

Ma spesse volte non riusciamo ad identificare un amico vero da uno falso. Quest’oggi vi mostreremo alcuni atteggiamenti che l’amico falso possiede e sbandiera in pubblico, soprattutto quando voi non siete presenti. In questo modo potrete rendervi conto delle persone di cui vi circondate e rivedere al meglio la vostra amicizia.

Quello che hai accanto è un vero amico? Ecco come scoprirlo

Avere un amico accanto è davvero fondamentale per poter affrontare al meglio la propria vita. Anzi, possiamo dire che senza di esso non saremmo le stesse persone. Socializzare, sentirsi spesso parte integrante del gruppo ed avere accanto chi ci fa sentire speciali, aiuta molto la nostra autostima, aumentandola sempre più e facendoci sentire bene con noi stessi e con il mondo esterno.

Ma non tutti gli amici sono leali, questo si sa. Bisognerebbe imparare a distinguere bene quali sono quelli da tenere accanto e quelli da allontanare, prima che possano distruggere la nostra vita. Ma come capiamo chi sono? Vediamo di seguito le caratteristiche ‘tipo’ che posseggono.

Tra le caratteristiche in questione troviamo: