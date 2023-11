Regali di Natale: 3 idee originalissime per incartarli, lascerete amici e parenti a bocca aperta

Le feste sono vicine, ed è oramai giunto il momento di pensare ai regali. Ecco, a tal proposito, come realizzare dei pacchi regalo di Natale del tutto originali.

Sembra ieri che trascorrevamo il nostro tempo libero tra sedie a sdraio e ombrelloni, mentre ad oggi, con un battito di ciglia, ci ritroviamo già circondati dai primi addobbi del periodo natalizio. Ebbene sì, il tempo scorre in maniera molto veloce, specie nei casi in cui lavoro, famiglia e impegni riempiono le nostre giornate senza neanche lasciarcene accorgere. Tuttavia, dato il periodo dell’anno in cui ci troviamo, ciò non toglie che sia necessario riuscire a ritagliarsi dei “piccoli” spazi tra una faccenda e l’altra, così da iniziare a tempo debito la nostra personale corsa ai regali di Natale.

Sì, è vero, senza dubbio è un impegno non da poco pensare a cosa avrebbero piacere di ricevere le persone che amiamo per essere noi a donargliele. Ma a Natale, fare i regali è un’abitudine oramai consolidata, e nel momento dello scambio, quando la felicità compare negli occhi degli altri, veniamo ripagati di tutto l’impegno e di tutte le corse fatte in precedenza.

In questi casi, però, ciò che conta non è solamente il contenuto del regalo in sé, bensì anche la presentazione dello stesso. Un bell’incartamento fatto con le proprie mani, ad esempio, può fare la differenza, così come la realizzazione dei pacchi regalo tramite l’utilizzo di materiali non convenzionali. Ecco, a tal proposito, tre idee semplici, ma originali.

Pacchi regalo di Natale: tre varianti per stupire amici e familiari

Natale vuol dire famiglia, amici, serenità, condivisione e tanto buon cibo. Ma c’è anche un altro aspetto che caratterizza questo magico periodo dell’anno, ovvero, lo scambio dei regali intorno all’albero.

Il contenuto dei doni è importante, certo, ma ciò non toglie che anche l’occhio voglia la sua parte. Per questo motivo, la fase di incartamento dei regali non va di certo sottovalutata.

Se siamo stufi delle solite carte regalo, una valida e originale opzione per presentare i nostri doni è quella di utilizzare del tessuto. Prendiamo degli scampoli di stoffa della fantasia che più ci piace, e utilizziamoli per incartare i regali. In aggiunta, per dare ancor più personalità al nostro pacco, possiamo anche aggiungere al fiocco dei nastri o degli oggetti che richiamino il Natale, come delle campane, ad esempio, dei rametti, delle pigne o qualsiasi altro simbolo che sia di nostro gradimento.

Per un’alternativa rispettosa dell’ambiente, possiamo decidere di optare per una carta riciclata. Se, invece, la manualità non ci manca, possiamo anche decidere di utilizzare la classica carta regalo, ma realizzare un pacchetto che formi delle piccole tasche sulla parte anteriore, in modo da ricavare il posto in cui inserire il biglietto di auguri. Insomma, più originale di così!